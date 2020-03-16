疫情引爆股災 2月投信基金大逃殺573億元

武漢肺炎擴散引發投資人驚恐，造成近期全球股市大跌，導致 2 月國內投信基金規模較 1 月大幅贖回 573 億元終結連續 13 個月的增長趨勢。法人指出，恐慌情緒高漲下，預料整理期將拉長，但隨著股市負乖離明顯擴大，投資人可趁著市場調整之際，定期定額逢低逐步建立投資部位。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年 2 月底止，投信整體基金規模為 4 兆 202 億元，較 1 月減少 573 億元，減幅約 1.41%。若按類型區分，2 月規模減少最多的是跨國股票型基金、國內貨幣市場型基金、國內槓桿型或反向型 ETF 基金，各減少 326、173 與 100 億元；而國內股票型 ETF 基金、跨國一般債券型基金、跨國指數型基金，規模各逆勢增加 131、61、59 億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，2 月基金規模減少，主要是受到肺炎疫情的影響，歐美地區確診案例快速增加，由於擔心將進入大流行階段，不利於經貿活動，企業營收獲利、經濟成長率都存在下修風險，全球股市自 2 月下旬起全面重挫，造成資產價格縮水。

葉菀婷表示，不可諱言，疫情持續擴散，將讓全球需求放緩，包括：服務、製造、金融等各大產業，都會受到不同程度的衝擊，加上，近期原油價格崩跌，能源公司與美國頁岩油面臨破產危機，加深景氣的不確定性，恐慌情緒高漲下，金融市場未來整理期拉長。

不過，葉菀婷認為，隨著各國政府陸續採取封閉式管理，及檢疫工作，有鑑於中國 2 月來封城的成效，若各國防疫政策確實執行，疫情發展可望在未來一個半月內得到控制，對經濟的實質影響將會減輕。

葉菀婷表示，觀察 MSCI 世界指數目前本益比來到 15.6 倍，都低於近 1 年、2 年與 5 年平均值超過 2 個標準差；與 10 年平均值相較，也低了 1 個標準差以上，負乖離情形相當明顯，代表股市已提前而且大幅反映基本面利空，投資人不妨趁著市場調整之際，定期定額逢低逐步建立投資部位。