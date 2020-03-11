保德信人壽出走求售 顧立雄：不鼓勵私募基金購併

保德信人壽將退出台灣市場，正在市場尋求買家，金管會主委顧立雄今 (11) 日表示，金管會曾大力挽留，但保德信退出台灣市場是全球布局，包括韓國、歐洲的波蘭、義大利都將要撤離，而買家若是金控或壽險，符合金管會政策方向，但不鼓勵私募基金買。

立委江永昌今天質詢表示，市場傳保德信人壽出走，與台灣將實行 IFRS 17 制度有關，對此，顧立雄否認表示，保德信人壽是以保障型商品為主的公司，未來 IFRS 17 上路後，對保德信人壽影響不大，選擇撤離台灣主因是該公司的全球布局策略轉向，不只退出台灣市場，也要退出包括韓國、歐洲的波蘭、義大利等市場，轉往新興市場與人口紅利更高的地區發展。

此外，韓國保德信的買家是私募基金，顧立雄表示，保德信人壽要出售，金管會會審核股權移轉要件，買家如果是金控或壽險公司，符合金管會保險整併政策，但如果買家是私募基金，私募基金的持股不透明，看不出實質受益人是誰，因此基本上不鼓勵私募基金買台灣保德信人壽。

保德信人壽業務員皆採雇傭制，目前共有 600 多位台灣員工，倘若未來併購保德信，雇傭制度是否需要延續？保險局局長施瓊華表示，保險法有規定，保險公司進行股權移轉時，保戶與員工權益不得受損，且買主要有財務能力與長期經營能力，保德信採雇用制，未來買家應該要延續雇傭制來符合勞基法規定。