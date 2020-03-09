元大S&P原油正2衝113萬張天量暴跌 溢價過大、基金暫停申購 

OPEC 與俄羅斯減產談判破裂，造成國際油價暴跌，元大 S&P 原油正 2(00672L-TW) 今天暴跌 32%，且爆出 113 萬張歷史天量，盤中溢價幅度一度達 288%，元大投信也在官網公告，近兩日西德州原油期貨價格大跌，造成基金操作管理難度大增，加上近期原油價格仍處於巨幅波動之期間，基金恐出現更大風險，故暫停受理該基金申購。

國際油價在週一急跌，週一亞洲交易時段，布蘭特原油大跌 31.48% 至每桶 31.02 美元，為 2016 年 2 月以來最低，更創下 1991 年波斯灣戰爭以來最大跌幅。高盛更警告，油價還有可能跌落至接近 20 美元。

法人表示，俄羅斯拒絕配合擴大減產的原因恐因為美國已成為全球最大的產油國，且產量持續創新高，因此俄羅斯希望透過低油價，讓美國頁岩油廠商無力支撐而退出市場，與先前 OPEC 對美國發動原油價格戰的邏輯一致，但 OPEC 價格戰不但失敗，且將全球原油市佔率拱手讓給美國，亦造成全球原油供給過剩，油價重挫的後果。

法人表示，受到疫情、俄羅斯拒絕配合擴大減產等影響，油價近期仍可能高度波動，後續是否回穩，須待疫情是否得以控制、地緣政治等多項事件後續走勢而定，建議投資人交易上仍須謹慎，對於想逢低搶短的投資人，可選擇回到元大 S&P 原油原型 ETF 布局，或是搭配黃金、美債、日圓等具避險屬性的投資工具，加強資產配置分散風險。

因為國際油價價崩，套利、逢低搶買的買盤今天大舉湧入元大 S&P 原油正 2，將該檔 ETF 衝出 113 萬張天量，居台股成交之冠，但是其實近期國際油價震盪，元大 S&P 原油正 2 籌碼已經拉警報， 據了解，元大投信已經第三次向央行申請追加募集此基金，3/6(上周五) 經央行核准加發籌碼，最高上限為 200 億元，追加發行受益權單位數為 10 億個單位。

不料才剛獲新發籌碼，但近兩日西德州原油期貨價格大跌，造成元大 S&P 原油正 2 操作管理難度大增，加上近期原油價格仍處於巨幅波動之期間，本基金恐出現更大風險，故元大投信暫停受理此基金申購。

至於重新開放申購的時間？元大投信表示，將視市場行情變化而定，若市場持續大跌，為保護投資人，基金將不予開放申購，以避免投資人遭受更大的損失，但若原油投資市場恢復穩定，無持續崩跌之虞，則將另行公告開放申購的時間。

值得留意的是，因元大 S&P 原油正 2 暴跌，最新淨值才 3.77 元，逼近金管會對期信 ETF 設下的「下市門檻」2 元，若該 ETF 續跌，淨值連三天均價達 2 元，恐進行清算，面臨下市危機。