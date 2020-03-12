2020 年投資市場黑天鵝不斷，從武漢病毒到油價大戰，每天晚上美股漲跌超過 3%，相信許多投資人都開始睡不好了。有什麼樣的資產可以幫助投資人湧度這波暗潮洶湧呢？這篇文章會先細數過往哪些資產在波動中最具抗震力，再來看看今年股市高點以來哪些資產表現突出，最後，鉅亨買基金整理了這段時間不跌反漲的基金列表，幫投資人找出資金停泊的港灣。

1. 股災期間，優質債券不可少

大部分的投資人都知道在股市下跌的時候，債券的表現通常相對強勁。但是不同信評的債券表現大不相同，投資人可千萬不能選錯。過去兩次股災期間只有 AAA-AA 債券都締造正報酬，所以投資不只要選擇投資等級（BBB 以上）的債券，更要選擇其中信評最好的基金，才能在這種時候發揮效用。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算至 2020/3/11。指數採美銀美林各信評債券總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

這樣的結論在今年新冠肺炎股災也適用，美股從高點起算已經下跌了 18.95%，而債券則依信評不同表現不一。期望債券部位可以發揮抗震效果的投資人，如果沒有選到信評比較高的債券，可能會有點失望。信評最高的債券自股市高點 2/19 以來，逆勢上漲 2.7%，但如果買到的是投資級債券中評級最低的 BBB 債券，反而下跌了 3.2%。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算至 2020/3/11，* 高點為 2020/2/19。指數採美銀美林各信評債券總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 新冠疫情期間，不跌反漲的優質債券清單

目前新冠疫情在各地還沒有受到控制的跡象，如果股市繼續波動的話，投資人可以考慮先將資金轉向較抗震的基金。「鉅亨買基金」特地整理在這波下跌中繳出正報酬、且優質債券（信評 A 以上）佔 70% 以上的精選基金列表，供投資人停泊。

抗疫強棒基金清單

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算至 2020/3/11。指數採美銀美林各信評債券總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：市場波動加劇，避險資產不可少

儘管數據面並不差，但受到新冠疫情影響，世界各地的生產與消費活動陷入急凍，如果疫情依舊沒有好轉，可能令經濟活動停滯延長，如此一來，股市震盪將少不了。不知道要挑哪種資產來避開這段市場動盪的投資人，可以參考這篇文章提及的基金，來增加投資組合韌性。

鉅亨精選基金

>> 摩根基金 - JPM 美國複合收益債券 (美元)-A 股 (累計)

>> 富達基金 - 美元債券基金

>> 首域環球傘型基金 - 首域優質債券基金



本資料僅供參考，鉅亨投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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