M&G：亞太前緣市場債券受中國影響小 且估值吸引人

市場現況

隨著 2020 年乍到，市場情緒高昂。但一月份全球金融市場避險情緒回升，主要受到中東地緣政治風險上升、及中國境內爆發出冠狀病毒疫情確診病例。核心公債殖利率因此下跌，資金隨後流入高品質債券；而風險較高的債券則較不受歡迎。

新興市場地區而言，當地貨幣債券隨著冠狀病毒疫情的爆發而下挫，而強勢貨幣表現相對優異。因市場對於武漢肺炎爆發後，中國近期成長前景有疑慮，使當地貨幣受到負面影響。出口導向經濟的國家如智利、巴西、南非及祕魯，產油出口國哥倫比亞和俄羅斯等國家的當地貨幣受到的影響更加劇烈。泰銖受到近期至泰國旅遊的中國遊客數減少而走軟。強勢貨幣方面，受惠於市場偏好避險性資產如美國公債，美國公債殖利率下降支撐強勢貨幣市場的表現。

摩根全球多元新興市場債券指數受惠於強勢貨幣政府債，當月上漲 1.5%；而摩根新興市場公司債券指數也呼應了同樣的結果。新興市場當地貨幣主權債方面，可見摩根新興市場全球政府公債指數當月下跌 1.3%。

本基金保持全球多樣化配置，涵蓋強勢及當地貨幣新興市場公債和公司債。本基金在強勢貨幣債部位表現優異，而在當地貨幣資產的部位則受到影響。

投組變動：

儘管中國突然爆發冠狀病毒疫情，但本月份我們並沒有調降中國公司債的部位，因為基金對中國的暴險部位已經相對低於基準指數，且基金持有中國的債信品質與投資價值相對高。

主權債方面，我們增加一些亞太前緣市場的部位，因為其估值相對吸引人而且可為基金帶來多樣性，我們買入賽席爾和馬爾地夫，雖然當前恐受中國遊客減少所影響，但我們相信這些島國得以控制相關的影響。

就其他地區來說，我們獲利了結衣索比亞，因近債券價格明顯上漲；增持了約旦的部位，因為我們認為約旦和國際貨幣組織，均對於該國的經濟前景感到樂觀。本基金亦增加了有吸引力的公司債部位，如哥倫比亞金融公司 (Grupo Aval) 和俄羅斯銀行集團(Sovcombank)。

（作者為瀚亞投資 - M&G 新興市場債券基金經理人 Claudia Calich）

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