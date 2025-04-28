〈走進中國〉中美關稅爭端爆發 美國農產品正在失去中國市場

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-28 07:30

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中美關稅爭端爆發讓美國農產業很受傷。

在黃豆、乳清等農產品方面，中國一直是美國頭號客戶。2024 年中國進口的黃豆佔美國黃豆出口約 50%，乳清佔出口總量 40%。

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隨著中美關稅爭端爆發，讓原本價格更有優勢的美國農產品，正在逐步失去中國市場。

「短期內美國乳清已經在漲價，如果長期維持高關稅，可能後續美國乳清生意就沒法做了。」經營乳原料進口貿易的北京潤發商貿銷售人員說。

乳清是脫胎乳經提取酪蛋白以製造乾酪或乾酪素後留下的溶液，一般而言，中低蛋白乳清多用於飼料等領域，高蛋白乳清、脫鹽乳清等多用於營養品和嬰幼兒配方奶粉。

據《第一財經》報導，中國消費者沒有吃奶酪的習慣，因此原製奶酪的生產規模較小，中國國內使用的乳清粉主要依賴進口，美國也是主要來源國之一。

海關數據顯示，2025 年 1-2 月中國共進口乳清類 11.7 萬噸，年增 35.4%；進口額 1.3 億美元，年增 34.5%，其中美國乳清的比率達 41.9%。

2024 年中國共進口乳清類 66.1 萬噸，進口額 8.1 億美元，其中 44.7% 來自美國，歐盟和白俄羅斯的比率分別為 33.9% 和 8.7%。

中國進口美國乳清主要用於飼料用途，雖然東歐和南美部分國家也有飼料用乳清銷售，而且市場價格也接近美國乳清，但美國乳清成本低，供應穩定，配套服務較好，因此美國乳清在中國的市佔率一直居高不下。

獨立乳業分析師宋亮說，美國作為奶酪生產大國，擁有較為豐富的乳清資源，因此大量用於生產中低端產品出口，歐盟等乳清出口國則多以高端產品為主。

中美關稅爭端後，高關稅讓美國乳清的優勢將被高價格所吞噬。

近期中國乳清現貨價格出現一輪上漲，維持在人民幣 8,000 元到 9,000 元 / 噸左右。

上述銷售人員介紹，目前中國乳清市場價格已經算是高峰運行，到今年 5 月 13 日之後，美國乳清完稅後的成本價格會高達人民幣 1.3 萬元，比目前售價高很多。

根據中國海關總署的規定，4 月 10 日 12 時前啟運且在 4 月 10 日 12 時至 5 月 13 日 24 時進口的在途貨物不在加徵關稅範圍。

荷斯坦乳業分析師豆明表示，雖然來源國不同，但飼料用乳清的售價在中國差距並不大，而且乳清本身生產並沒有門檻，屬於奶酪副產品，只要市場有需求，美國乳清可以被其他國家的乳清取代。

乳業在線行業分析團隊也說，據其調查，目前歐盟乳清大多是食品級和用於嬰配粉生產級，暫時無法替代美國低端乳清產品。

但南美阿根廷、烏拉圭、以及東歐白俄、俄羅斯、波蘭、土耳其等國乳清價格優惠，短期內可以提供一定補充。