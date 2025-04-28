不只巴拿馬！川普：美國船隻應「免費」通過蘇伊士運河
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-28 08:00
美國總統川普上周六（26 日）表示，美國軍艦和商船不應為通過巴拿馬運河和蘇伊士運河付費。
「美國船隻，無論是軍艦還是商船，都應該被允許免費通過巴拿馬運河和蘇伊士運河！如果沒有美國，這些運河就不會存在。」川普在社交平台 Truth Social 上寫道，他沒為這番說法提供任何依據。
川普還表示，已要求國務卿盧比歐「立即處理並記錄這一情況！」
蘇伊士運河連接地中海和紅海，分隔亞洲和非洲，是亞洲和歐洲國家的重要貿易路線，1869 年末開始運作。數據顯示，這條運河每年承擔約 12% 到 15% 的全球貿易。
這條運河還有極其重要的戰略意義。美國海軍出於多方面需求，比如在中東執行軍事任務，艦艇常常需要運用蘇伊士運河，往來不同海域。
不過，近幾個月來，由於葉門叛軍胡塞襲擊紅海及其附近水域的船隻，通過蘇伊士運河的船隻數量大大減少，導致其所承擔的貿易量銳減。
值得注意的是，美國從未直接參與蘇伊士運河建設，也未曾擁有過蘇伊士運河所有權。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 諾貝爾經濟學獎得主：美國正成為世界頭號避稅天堂
- 希臘前財長：美國或逼近痛苦臨界點 歐盟恐成關稅戰最大輸家
- 中國航運量暴跌啟示錄 關稅、股市與經濟何去何從？
- 等到一手好牌了！拉美版亞馬遜CEO：美中魚蚌 拉美漁翁！
上一篇
下一篇