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不只巴拿馬！川普：美國船隻應「免費」通過蘇伊士運河

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-28 08:00

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川普說，美國船隻應「免費」通過蘇伊士運河。（圖：Shutterstock）

美國總統川普上周六（26 日）表示，美國軍艦和商船不應為通過巴拿馬運河和蘇伊士運河付費。

「美國船隻，無論是軍艦還是商船，都應該被允許免費通過巴拿馬運河和蘇伊士運河！如果沒有美國，這些運河就不會存在。」川普在社交平台 Truth Social 上寫道，他沒為這番說法提供任何依據。


川普還表示，已要求國務卿盧比歐「立即處理並記錄這一情況！」

蘇伊士運河連接地中海和紅海，分隔亞洲和非洲，是亞洲和歐洲國家的重要貿易路線，1869 年末開始運作。數據顯示，這條運河每年承擔約 12% 到 15% 的全球貿易。

這條運河還有極其重要的戰略意義。美國海軍出於多方面需求，比如在中東執行軍事任務，艦艇常常需要運用蘇伊士運河，往來不同海域。

不過，近幾個月來，由於葉門叛軍胡塞襲擊紅海及其附近水域的船隻，通過蘇伊士運河的船隻數量大大減少，導致其所承擔的貿易量銳減。

值得注意的是，美國從未直接參與蘇伊士運河建設，也未曾擁有過蘇伊士運河所有權。

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川普巴拿馬運河蘇伊士運河美國

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