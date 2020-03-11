M&G伍諾德：避險需求增加 債市信用利差擴大

伴隨著風險性資產成長強勁以及就業數據優異，市場進入 2020 新年即有優異的表現。然而，1 月中旬中國爆發出冠狀病毒疫情使得投資人情緒卻退，鄰近的地區如香港地區則首先受到波及、疫情進而影響全球股市。

1 月份，市場資金大量流入傳統避險性資產，使得政府公債、黃金，及貨幣指數中的美元指數為少數得到正報酬的資產。公債方面則以義大利當地貨幣公債表現最優異，主因參議員薩爾維尼領導的北方聯盟未能贏得關鍵的地方選舉，市場認為這減緩當前政府穩定性的風險疑慮。

整體而言，高品質債券的表現稍微落後於公債，而投資人擔憂新型冠狀病毒疫情蔓延將對衝擊中國經濟成長，使得債市中風險較高的新興市場當地貨幣債券表現更加疲軟，進而影響全球經濟。美國投資級公司債的信用利差擴大 10 個基點，歐元投資級債信用利差則因歐洲央行推動量化寬鬆政策而大致持平。而英國大選結束，政治風險下降，使英國債信用利差小幅收窄。

由於市場預期冠狀病毒疫情爆發將減少國際間的旅行及交流往來，油價自 2019 年底中東地區關係緊張的高點回落，本月份 WTI 原油指數下跌 15.6%，而布蘭特原油指數下跌 11.9%。

日本、歐元區及英國的利率政策大致維持不變，全球趨勢走向較寬鬆的貨幣政策，土耳其、南非、馬來西亞皆實施降息。市場對於英國正式脫歐的反應並未太大，脫歐後的過渡期至年底，允許貿易、旅遊以及商務上往來繼續適用。

隨著市場對避險性資產需求增加，債市信用利差擴大、利率降低，使本基金表現疲軟。我們持有的投資級債以及股票中的銀行類股部位也影響績效。我們持有較少的新興市場公債 (巴西、阿根廷、墨西哥等等) 部位為本月帶來正貢獻。本基金亦放空新興市場 CDS 指數以及部分在公司治理和估值上有疑慮公司的 CDS。

存續期間的配置也帶來絕對的績效回報，但我們看好全球經濟展望，因此在存續期間的部位相對較低，造成績效相對減少。

部位調整上面，投資級債券：相較於前一年，本基金目前的曝險部位較低，主因歐元債估值過高以及賣出績效優異金融債，我們目前偏好 BBB 長天期債券。

高收益債券：高收益債部位維持不變，曝險部位低於中性配置的 33.3%，且相對於更低評級的債券，我們持續偏好 BB 級債券。

政府公債：曝顯比重維持在中性配置水平。我們增持日本公債期貨，並放空英國公債以拉長日本的存續期間。因日本公債相較其他無風險性資產來得有價值。

股票：本月股票部位並無變動，整體曝險部位仍處於 5% 左右。

（作者為瀚亞投資 - M&G 收益優化基金經理人伍諾德 Richard Woolnough）

M&G 基金為 M&G 投資基金 (1)（M&GInvestmentFunds(1)）、M&G 投資基金 (3)（M&GInvestmentFunds(3)）、M&G 收益優化基金（M&GOptimalIncomeFund）與 M&G(Lux) 投資基金 (1)（M&G(Lux)InvestmentFunds(1)）旗下之子基金，M&G 投資基金(1)、M&G 投資基金(3) 與 M&G 收益優化基金為依據英格蘭暨威爾斯完成法人登記之變動資本開放型投資公司，M&G(Lux) 投資基金 (1) 係依盧森堡 UCI 法律第 I 部分規定而設立之可變資本投資公司，授權法人董事 M&GSecuritiesLimited 指定瀚亞投資 (新加坡) 有限公司擔任該公司基金之全球銷售機構。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，並考慮是否適合本身之投資。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站: http://www.fundclear.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司：http://www.eastspring.com.tw