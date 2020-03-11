油價跳水 高收債看清楚

受到減產協議破局，且沙烏地阿拉伯表示將增加每日產量與下調原油售價影響，國際油價重挫（3 月 9 日，布蘭特油價單日下跌 24.1%）。大跌的油價可能透過破壞能源公司現金流，衝擊高收益債券價格。「鉅亨買基金」建議投資人先看清楚自己持有的高收益債券基金，確認該基金配置於能源類股的比重，別不分青紅皂白的就將手中高收益債券基金賣掉。

1. 沙烏地阿拉伯豁出去，油價重挫

油供給與需求缺口大增

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採布蘭特原油價格，資料日期: 2020/３/10。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。標準化公式為該數值減去過去 12 個月平均值後，再除以過去 12 個月標準差。

根據美國能源部預估，受到全球需求放緩影響，今年全球原油本就處於供給大於需求的狀態，平均每日供給超過需求 22 萬桶。如今，武漢肺炎還在歐洲肆虐，全球對能源需求還有可能因此下修的同時，沙烏地阿拉伯與俄羅斯又無法於會議中達成減產共識。根據彭博資訊預估，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與科威特閒置產能分別為每日 176 萬、40 萬與 39 萬桶（若回到減產前高點，沙烏地阿拉伯還有額外 100 萬桶產量），僅三國全力生產，就可以讓全球原油供給增加 250 萬至 350 萬桶。這 300 萬桶的超額供給，將壓倒本就搖搖欲墜的油價。

2. 油價不反彈，能源高收益債券問題大

若沙烏地阿拉伯與俄羅斯不停手，供需失衡的情形下，全球原油價格可能於年中前跌至每桶 25 美元。去年 4 月時布蘭特原油價格每桶為 72.8 美元，若今年 4 月油價跌至每桶 25 美元，等於油價於一年下跌 66%（就算油價持平於目前的每桶 36 美元，也等於一年下跌 50%）。回顧過往油價與美國能源高收益債券殖利率變化，可發現當原油價格近一年下跌超過 50% 時，能源高收益債券殖利率都會衝高到 20% 左右。若油價無法於 4 月前大幅反彈，能源高收益債券價格岌岌可危。

油價若不反彈，美國能源高收益債券殖利率恐飆高

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林美國能源高收益債券指數與布蘭特原油價格，資料日期: 2020/3/10。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 能源曝險差很多，高收債基金不可一概而論

高收益債券基金中能源類股曝險較低的族群

於台灣核備可銷售，晨星分類中全球高收益債券與美元高收益債券基金共有 62 檔。各檔基金中配置於能源類股權重介於 0% 至 16.3%，比重高低對於油價大跌的衝擊自然天壤之別。所有高收益債券基金能源類股權重的平均為 7.9%，「鉅亨買基金」平台中能源類股佔比低於 7.9% 的基金如上。若投資人本來就持有這些基金，那就不需要因為油價的下跌而過度恐慌；但若不是，且能源類股比重高於 10%，則建議投資人可轉換或轉申購為以上高收益債券基金。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

高收益債券基金差很大，高評級債券基金仍是好夥伴

在全球流動性仍未全面枯竭的情形下，高收益債券基金並非全都表現不佳。於能源類股曝險較低的高收益債券基金仍適合持有，但若考量到未來流動性枯竭的風險，建議投資人可將部分高收益債券基金轉換成高評級債券基金，以降低資產過度集中的風險。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元

>> 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元



「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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