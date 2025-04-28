【Joe’s華爾街脈動】周報：技術指標顯示市場復甦強勁，但關稅政策不確定性仍存在
Joe Lu 2025-04-28 07:10
茲威格廣量衡力指標觸發罕見買入信號，投資者密切關注貿易談判
Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 26 日 美東時間
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一週市場觀點
金融市場在過去一週表現出顯著的韌性，主要指數在過去三週內第二次週度上漲。這一復甦非常穩定，連續四天的上漲推動標普 500 指數在本週上漲 + 4.60%，而以科技為主的那斯達克指數飆升 + 6.41%。這一表現在 4 月 2 日關稅公告後的急劇調整後，代表著顯著的改善。
市場最顯著的技術發展是茲威格廣量衝力指標的觸發，這是一個相對罕見的現象，表明市場廣度從負面急遽轉向正面。這一技術模式自二戰以來僅被觸發 19 次，歷史上往往伴隨著接下來 6-12 個月的正面回報，為市場方向提供了潛在的建設性框架。
川普總統不斷變化的貿易政策聲明繼續製造大量不確定性。週二晚間的評論暫時緩解了市場壓力，明確表示他不會解僱美國聯準會主席鮑爾，並有意「大幅」降低對中國的關稅。然而，後續報導表明降幅可能比最初解讀的更為溫和，可能只將稅率降至 50-60% 區間——這對企業規劃和投資決策仍有高度限制。
由於企業需要確定價格結構，政策明確化的時機變得越來越重要。一天沒有解決方案，即可能通過減少商業投資及其乘數效應，潛在地放大了對經濟的影響。這種猶豫已經在航運數據中可見，預計 5 月初的預定船舶數量將較去年同期大幅下降。
儘管美中貿易發展存在相互矛盾的說法，市場仍能夠上漲，表明在政策面若有更具體的進展，市場可能更進一步復甦。然而，多個時間框架內持續的技術警告信號仍需謹慎對待。短期動能改善與具挑戰性的趨勢指標之間的張力，強化了保持防禦元素的審慎性，同時保持參與的準備，以應對條件可能持續穩定。
一週市場摘要
關注名單亮點
金融業
- 儘管對經濟增長前景持續擔憂，本週仍小幅上漲 + 2.94%
- 技術模式顯示貨幣中心銀行和資本市場領域的新興強度
- 相比高貝塔值的科技和非必需消費品類股展現相對穩定性
- 當週動能顯示有意義的改善，同時保持防禦性定位特徵 （全文未完）
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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