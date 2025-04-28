【Joe’s華爾街脈動】周報：技術指標顯示市場復甦強勁，但關稅政策不確定性仍存在

Joe Lu 2025-04-28 07:10

‌



茲威格廣量衡力指標觸發罕見買入信號，投資者密切關注貿易談判

Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 26 日 美東時間

‌



免責聲明：本通訊僅包含市場分析事實，僅供參考。本文件中的任何內容均不構成投資建議、推薦或招攬買賣任何證券。過去的表現並不代表未來的結果。投資者在做出任何投資決定前應諮詢合格的金融專業人士。

一週市場觀點

金融市場在過去一週表現出顯著的韌性，主要指數在過去三週內第二次週度上漲。這一復甦非常穩定，連續四天的上漲推動標普 500 指數在本週上漲 + 4.60%，而以科技為主的那斯達克指數飆升 + 6.41%。這一表現在 4 月 2 日關稅公告後的急劇調整後，代表著顯著的改善。

市場最顯著的技術發展是茲威格廣量衝力指標的觸發，這是一個相對罕見的現象，表明市場廣度從負面急遽轉向正面。這一技術模式自二戰以來僅被觸發 19 次，歷史上往往伴隨著接下來 6-12 個月的正面回報，為市場方向提供了潛在的建設性框架。

川普總統不斷變化的貿易政策聲明繼續製造大量不確定性。週二晚間的評論暫時緩解了市場壓力，明確表示他不會解僱美國聯準會主席鮑爾，並有意「大幅」降低對中國的關稅。然而，後續報導表明降幅可能比最初解讀的更為溫和，可能只將稅率降至 50-60% 區間——這對企業規劃和投資決策仍有高度限制。

由於企業需要確定價格結構，政策明確化的時機變得越來越重要。一天沒有解決方案，即可能通過減少商業投資及其乘數效應，潛在地放大了對經濟的影響。這種猶豫已經在航運數據中可見，預計 5 月初的預定船舶數量將較去年同期大幅下降。

儘管美中貿易發展存在相互矛盾的說法，市場仍能夠上漲，表明在政策面若有更具體的進展，市場可能更進一步復甦。然而，多個時間框架內持續的技術警告信號仍需謹慎對待。短期動能改善與具挑戰性的趨勢指標之間的張力，強化了保持防禦元素的審慎性，同時保持參與的準備，以應對條件可能持續穩定。

一週市場摘要

主要指數本週均大幅上漲，標普 500 指數上漲 + 4.60%，那斯達克指數飆升 + 6.41%，科技股引領市場廣泛反彈

週四觸發了一個被稱為茲威格廣量衝力的罕見技術信號，這一模式歷史上往往預示未來 6-12 個月的正面回報

川普總統關於中國關稅的言論仍不穩定，有報導顯示關稅可能將降至 50-60% 區間，但這仍代表著高度限制性的貿易環境

國債展現積極技術模式，儘管存在潛在的波動性擔憂，長期國債本週上漲 + 1.55%

本週將公布多項關鍵經濟數據，包括第一季度 GDP、PCE 通膨、ISM 製造業 PMI 和 4 月就業報告，同時多家科技巨頭即將發布財報

關注名單亮點

金融業

儘管對經濟增長前景持續擔憂，本週仍小幅上漲 + 2.94%

技術模式顯示貨幣中心銀行和資本市場領域的新興強度

相比高貝塔值的科技和非必需消費品類股展現相對穩定性

當週動能顯示有意義的改善，同時保持防禦性定位特徵 （全文未完）