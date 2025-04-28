金正恩親自下令！北韓首度證實出兵援俄 攻打烏克蘭

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-28 08:30

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據《朝中社》周一（28 日）報導，北韓勞動黨中央軍事委員會前一天向《勞動新聞》等官媒發送書面立場文件，首度證實向俄羅斯派兵，參加烏克蘭戰爭。

北韓勞動黨中央軍事委員會說，北韓部隊根據國家元首的命令，前往俄羅斯邊境州庫斯克參戰，北韓勞動黨中央軍事委員會強調，派兵是根據國務委員會委員長金正恩的決定。

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北韓勞動黨中央軍事委員會表示，此舉完全符合北韓與俄羅斯《全面戰略夥伴關係條約》的條款和精神，是最積極落實條約的行為。

去年 11 月，據《朝中社》報導，金正恩發布政令，批准於去年 6 月 19 日在平壤簽訂的《朝鮮民主主義人民共和國和俄羅斯聯邦關於全面戰略夥伴關係條約》。

據《韓聯社》周一報導，自去年 10 月北韓向俄羅斯派出 1 萬多名士兵以來，儘管有媒體稱北韓軍隊出現大量傷亡，且今年 1 月有 2 名北韓士兵被烏軍活捉，但北韓當局一直保持緘默。

南韓國家情報院（國情院）曾在去年 10 月表示，北韓決定派遣特種部隊等四個旅的兵力，協助俄羅斯作戰，總計約 1.2 萬人，第一批 1,500 人已經抵俄。

首批 1,500 人從北韓北部的清津、咸興、舞水端附近地區搭乘俄羅斯太平洋艦隊的 4 艘登陸艦和 3 艘護衛艦，前往俄羅斯遠東城市符拉迪沃斯托克（海參崴）。