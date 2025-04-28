金正恩親自下令！北韓首度證實出兵援俄 攻打烏克蘭
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-28 08:30
據《朝中社》周一（28 日）報導，北韓勞動黨中央軍事委員會前一天向《勞動新聞》等官媒發送書面立場文件，首度證實向俄羅斯派兵，參加烏克蘭戰爭。
北韓勞動黨中央軍事委員會說，北韓部隊根據國家元首的命令，前往俄羅斯邊境州庫斯克參戰，北韓勞動黨中央軍事委員會強調，派兵是根據國務委員會委員長金正恩的決定。
北韓勞動黨中央軍事委員會表示，此舉完全符合北韓與俄羅斯《全面戰略夥伴關係條約》的條款和精神，是最積極落實條約的行為。
去年 11 月，據《朝中社》報導，金正恩發布政令，批准於去年 6 月 19 日在平壤簽訂的《朝鮮民主主義人民共和國和俄羅斯聯邦關於全面戰略夥伴關係條約》。
據《韓聯社》周一報導，自去年 10 月北韓向俄羅斯派出 1 萬多名士兵以來，儘管有媒體稱北韓軍隊出現大量傷亡，且今年 1 月有 2 名北韓士兵被烏軍活捉，但北韓當局一直保持緘默。
南韓國家情報院（國情院）曾在去年 10 月表示，北韓決定派遣特種部隊等四個旅的兵力，協助俄羅斯作戰，總計約 1.2 萬人，第一批 1,500 人已經抵俄。
首批 1,500 人從北韓北部的清津、咸興、舞水端附近地區搭乘俄羅斯太平洋艦隊的 4 艘登陸艦和 3 艘護衛艦，前往俄羅斯遠東城市符拉迪沃斯托克（海參崴）。
當時國情院指出，北韓部隊領到俄軍軍服和俄製武器，以及與北韓人外貌相似的西伯利亞雅庫蒂亞人和布里亞特人的假身分證，偽裝成俄軍，可能意在掩蓋北韓參戰的真相。
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