【財經M平方】油價暴跌逾30% 全球恐慌情緒飆升 掌握三大重點

2020/3/9 (一) 中午 12:00 國際電子盤開盤，WTI 輕原油暴跌逾 30%，跌破 30 美元 / 桶水位，黃金一度站上 1700 美元 / 盎司大關，而美股盡數鎖在電子盤跌停 5% 限制、美債 10 年期殖利率跌至 0.5%，全球風險情緒大幅攀升，3 月 FedWatch 降息 3 碼機率來到 64.2%、4 碼機率 35.8%，顯示上周全球債市殖利率的重挫以及 OPEC 與俄羅斯的談判無果，讓全球信心崩潰，M 平方快速整理上週末重要訊息及未來三大關注圖表如下：

一、全球債市殖利率重挫，市場信心成行情止穩關鍵

上周 3/3 (二) 晚間 11 點，美國聯準會為因應新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊，緊急發布聲明稿下調基準利率 50bp 至 1.00%~1.25% ( 【疫情延燒】聯準會擔憂新冠肺炎，緊急降息 2 碼應對衝擊！ )，引發市場對於緊急降息作法感到擔憂，並預期全球央行都將跟進，主要區域債市，如美債、德債、日債等殖利率均大幅重挫，顯示市場在疫情及緊急降息的雙重夾擊下信心已嚴重不足，而截至文章完成前，今早 (3/9) 電子盤開盤，美國 10Y 美債已跌至 0.506%(-42bp)、2Y 跌至 0.315%(-27bp)，信心不足加計油價大跌，長債跌幅大於短債，市場擔憂通膨轉通縮，殖利率曲線更加平坦化。

避險情緒高漲，市場信心持續反映疫情及經濟前景的擔憂，短期政府及央行的動作，能否止穩市場信心將成為短期行情止穩關鍵，而美國 10-2Y 公債長短利差將是關注重點。

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二、OPEC 與俄羅斯談判破局，沙特再度啟動價格戰

上週 OPEC 與非 OPEC 國家擴大減產談判失敗，沙特為回擊俄羅斯不願配合減產，展開報復性行動，宣布大幅調低其主要出口原油定價，削減的幅度創下近 20 年來最高 (4 月出口亞洲原油定價下調 4~6 美元 / 桶、出口美國下調 7 美元 / 桶、出口歐洲 8 美元 / 桶)，其中最低現貨售價來到 10.25 美元 / 桶。

另外，整理彭博、路透引述知情人士消息，沙特有可能將於下個月即開始恢復產量為價格戰做準備，預計產量將再度突破 1000 萬桶 / 日，甚至短期最高閒置產能可以將產量拉高到 1200 萬桶 / 日。而目前沙特最新上月產量為 973 萬桶 / 日，於原先 OPEC 減產協議中，減產量達 90.4 萬桶 / 日，超額減產達 41.5 萬桶 / 日。

綜合以上，2020 年 Q1 新冠肺炎打擊需求面情況下，OPEC 與俄羅斯談判失敗，沙特重啟價格戰將進一步打擊供給面，油價面臨短期供需嚴重不平衡預期的重擊。

靜待未來關注兩項重點及一張關鍵圖表：1) OPEC 與俄羅斯談判是否有重啟機會、2) 全球央行是否有進一步寬鬆以及挽救殖利率曲線 (市場信心) 舉措。另外，M 平方建議投資人緊盯美國 - 信用風險利差圖表，油價以及殖利率 (市場信心) 的重挫，可以使用能源業債佔比高達 2 成的信用風險利差觀察，其能否順利回落 10% 將是關鍵，否則再度向上即透露美國能源業將出現問題，並將進一步延伸影響市場對於美國股市信心。

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三、海外疫情持續蔓延，關注 MM 肺炎信心指數

截至 3/8 最新全球確診數 (排除中國) 持續攀升，全球疫情仍未有止穩跡象，建議投資人持續關注 M 平方整合指標 MM 武漢肺炎信心指數。

全球目前案例：109,935，死亡數：3,805

美國：確診 537(+102)，死亡人數 21(+2)，紐約州長發布警急命令

歐洲：

義大利：確診 7357 (+1492) 且 死亡人數 366 (+133) 也大幅攀升

德國：確診 1040 (+240)，所幸仍無死亡病例出現

法國：確診 1126(+177)，死亡人數 194(+49) 歐洲中嚴重程度居二

亞洲：

中國：確診 80703(+8)，新增人數出現趨緩

韓國：確診數 7,313(+272)，死亡人數 50(+2)

日本：確診數 502(+41)，死亡人數 7(+1)

建議收藏：MM 武漢肺炎信心指數

投資人可密切留意並收藏上述三大圖表： 美國 - 10-2Y 公債長短利差、美國 - 信用風險利差、MM 武漢肺炎信心指數，同時留意三國的油價談判，能否速速談成穩定油價。

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