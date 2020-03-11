【頭家開講】難題終結者 聚和國際董事長郭聰田

7 年前，留美化工博士郭聰田心疼嬰幼為抗腸病毒，反復洗手致肌膚乾裂，花 3 年研發長效抗菌噴劑「黃金盾」，小眾市場讓他自比為孤兒藥，近期因武漢肺炎疫情銷量爆增 20 倍，但這卻不是他的主力產品。

醉心研發的他，鎖定高附加價值造紙助劑，是紙廠眼中的紙醫師，還是全球第 2 大生物緩衝劑製造商，1987 年開發 N 次貼，行銷全球，卻被 3M 控侵權，小蝦米力抗大鯨魚，6 年官司燒掉 2 億元，一審勝訴獲賠償和解。挺過低潮，去年營收 34.59 億元，他把疑難雜症變商機，在製藥、綠能力求更上一層樓，和世界級大廠一較高下。

武漢肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情延燒，帶動聚和國際旗下專利長效抗菌「黃金盾」系列清潔噴劑、泡沫乾洗手產品，短期內訂單暴增 20 倍，業務團隊電話接到手軟，坐鎮高雄市大發工業區研發總部的董事長郭聰田卻有感而發地說：「當初做黃金盾的心情就像發展孤兒藥，明知投資報酬率有限，但既然我們有能力做，我認為有責任去照顧需要的人。」

長效抗菌「黃金盾」泡沫式乾洗手成為爆紅抗疫商品。（50ML／299 元）

投入重金 鼓勵研發

比起當個在全球設廠、拓展業務的生意人，今年 74 歲，擁有逾 61 件創新專利的留美化工博士郭聰田，多數時候更喜歡「宅」在實驗室做研究。10 年前，聚和國際團隊發現全新高分子材料「有機矽氧烷銨鹽」，可破壞病毒、細菌並形成隱形護膜，且噴一次的持久效果長達 7 天，避免反復洗手肌膚乾裂，從原本小眾嬰童抗菌產品，搖身變成抗疫夯物，業績比去年同期增加 6.5 倍。

「我們是以化學為核心的產業，它的應用層面太廣了，只要非思想性或心理性，幾乎都會跟化學產生關係，我刻意鼓勵多元，每個單位開枝散葉，都可以跟世界第一流的大公司競爭。」偏向美式作風的郭聰田，把一整層樓打造成媲美咖啡館的討論圖書室，期許員工跨部門腦力激盪，每年投入 10％營業額、逾 3 億元鼓勵創新研發，「要 100％全然的創新這很不簡單，100 個 idea 可能只有 1 個會成功。」涵蓋生物科技、醫藥、造紙、環保及創新文具等應用。

廢水處理過程中所使用之添加劑也是聚和國際的強項，圖為化學廠的純水系統。（聚和國際提供）

留美回台 貴人注資

成軍 45 年來，聚和國際產品戰線廣，從造紙用化學品起家，被永豐餘、正隆等造紙集團視為可解決疑難雜症製程需求的「紙醫師」；自有品牌 N 次貼全球市占率第 2，緊追 3M。另一產品生物緩衝劑也是全球第 2 大，客戶包括輝瑞、博士倫、必治妥等大型製藥廠。另一事業體鋰離子電池添加劑，是發展電動車的關鍵原料，擠進全球前 3 大供應商，去年營收達到 34.59 億元。

經營事業，郭聰田有泰山崩於前而色不變的穩重感，這或許和他的人生遭遇有關。出生苗栗苑裡，家中經營木材加工事業，身為么子的他，嬰兒時期染上小兒麻痺，11 個月大父親腹膜炎驟逝，種種外人眼中的不幸，對早熟又聰慧的郭聰田來說，反而對命運有另一番詮釋。

郭聰田（左）曾平均半年研發 1 款造紙助劑，成為亞大型紙廠心目中的紙醫師。

「父親過世後，大哥一肩扛起重擔，我有 7 位手足，大家庭的溫暖和樂，直到 60 歲我才意識到自己算是單親家庭的孩子，小兒麻痺限制我在快跑運動上的能力，但也讓我更容易看到弱勢殘障者的不便，比較有同理心。」郭聰田是家裡最會念書的孩子，初中就北上讀成功中學，當時學校沒有宿舍，得自行搞定租屋、洗衣、燒飯等大大小小生活瑣事，養成自律性格。

他以優異成績保送台大化工系，1970 年申請公費留美，4 年直攻博士學位。畢業後，郭聰田一心想創業施展拳腳抱負，正在找尋方向時，昔日死黨兼室友的黃宗仁邀他餐敘，意外成為最大助力。

當時，黃宗仁正籌設精業電腦（後轉型為精誠資訊），兼任永豐餘集團副總經理，他也是永豐餘創辦人何傳的女婿，郭聰田語帶感激地說：「那一次的聚會，我純粹和他分享化工領域的發展機會，包括造紙也會大量運用，但並無任何具體投資企劃，沒想到當晚他就說服岳父，允諾 3000 萬元內的投資額，無條件支持我的創業構想。」

註：2019 年 EPS 統計至 Q3

技術創新 用途多元

儘管創業銀彈充沛，但務實的郭聰田不貪心，鎖定高附加價值造紙化工品研發製造，花 200 萬元添購設備，領著 5 人研發小組，3 個月即量產「松香皂」上膠劑，添加後可使紙張具抗水性，價格比當時的日商、美商產品便宜一成，迅速打入永豐餘與其他的小型造紙廠，前 10 年營收皆有雙位數成長。

當時許多外商專攻單一產品，喜歡創新挑戰的郭聰田，平均半年研發一款新造紙助劑，滿足紙廠不同的需求。他解釋：「造紙過程中，用的各種化學藥劑都統稱造紙助劑，要潔白就加螢光增白劑；衛生紙要吸溼功能好又不能斷裂，就要加入溼強劑增加拉力；希望丟到水裡要能溶解，就改加暫時溼強劑，很像哈利波特的魔藥學，用各種藥劑施展魔法。」

聚和國際 N 次貼是全球第 2 大便利貼製造商，僅次於美商 3M。

創意源源不絕的聚和國際，每年推出 3 至 7 款 N 次貼新品，從辦公室文具跨界成療癒小物。

聚和國際 N 次貼是全球第 2 大便利貼製造商，僅次於美商 3M。

創意源源不絕的聚和國際，每年推出 3 至 7 款 N 次貼新品，從辦公室文具跨界成療癒小物。

聚和國際 N 次貼是全球第 2 大便利貼製造商，僅次於美商 3M。

創意源源不絕的聚和國際，每年推出 3 至 7 款 N 次貼新品，從辦公室文具跨界成療癒小物。

長年累積研發技術，讓聚和國際比造紙廠更懂紙，可透過化學式調整，提升造紙廠良率，甚至賦予多元用途，像是在紙上加工飽含顯色劑的微膠囊塗層，當遇到筆尖書寫受力，微膠囊就會破裂顯色，被廣泛運用在黑貓宅急便託運單、複寫三聯單；爾後延伸出用於「熱敏紙」隔熱層塗料的中空球專利，聚和國際是亞洲唯一有能力生產的原料廠，包括登機證、超商發票、自動提款機收據皆使用此顯影技術。

在造紙助劑站穩腳步後，郭聰田再把研究觸角跨入精密化學領域，其中又以「生物緩衝劑」表現最亮眼。「我們的客戶都是歐美藥廠，製藥過程中必須維持穩定的 PH 值，就像要有健康的寶寶，母親的子宮狀態就非常重要，而生物緩衝劑就是控制 PH 值的關鍵，我們可以幫客戶量身打造，擁有業界所需最完整規格。」郭聰田說。

侵權糾紛 槓上 3M

1980 年，3M 推出全球獨家便利貼產品，激起郭聰田的挑戰欲。「我們懂紙張也懂化學品，做這個再適合不過，但 3M 已申請『微球感壓膠』專利，其他化學廠無法複製，我們花近 7 年研究，才以創新乳化聚和技術突破關鍵製程。」1987 年，聚和國際推出 Stick'n 自有品牌 N 次貼，比 3M 便宜 15％定價策略，成功搶下全球最大文具用品貿易商逾 5 成市占。

Stick'n 在全球市場攻城掠地，漸漸讓老大哥 3M 倍感威脅，1994 年，3M 在美國控訴聚和國際侵犯專利，成為國際新聞。當時，郭聰田正在英國考察設廠，他強調：「我堅信自己沒有侵犯專利，我的大原則是絕不讓案子干擾我的生活。」

聚和國際也是全球第 2 大生物緩衝劑製造廠，客戶包括輝瑞、博士倫、默克、必治妥等大型製藥廠。

他想起曾讀過《追尋生存的意義》一書，描述被關進集中營的猶太人，如何坦然面對困境，「當壓力很大時，我就試著轉換情緒，把心沉靜下來，才能比較有尊嚴地去對應這個困局。」他按既定行程完成參訪，途中一有空檔就用傳真聯繫，指揮同事蒐集舉證資料、聘請跨國律師團。

小蝦米對抗大鯨魚，光是 6 年 4 個月的訴訟律師費就高達 600 萬美元（約新台幣 2.1 億元），客戶擔心用違法產品會被波及、紛紛轉單，銷量蒸發五成，郭聰田別無選擇，只能賭上所有身家。2000 年法院初判聚和國際勝訴，考量後續上訴曠日廢時，郭聰田接受 3M 賠償和解，但重量級客戶直到這 2 年才重新回流。

甲醛已被證實是致癌物質，聚和國際歷經 5 年研發，推出「無醛屋」塗料系列產品。

近年發生多起工安、環安、食安事件，造成大眾對化工廠觀感不佳，郭聰田有感而發地說：「化學不是不好，而是我們使用化學的態度，我不斷督促團隊研發更安全、有效的產品。」10 多年前，高雄總部辦公室進行裝潢，建材板含致癌物質甲醛，刺鼻化學味久久不散，激發研究員靈感，經過 5 年的實驗測試，證實外銷歐美專利醫療級改質甲殼素，可改善甲醛對人體的傷害，進而催生「無醛屋」塗料。

郭聰田鼓勵員工創新，他經常找同事跨部門腦力激盪，為公司創造更多可能性。

開發新藥 越挫越勇

「化工領域若要更上一層樓，一定會去挑戰醫藥、能源應用。」郭聰田一方面成立新藥開發子公司，投入乳癌、非小細胞肺癌膠質瘤、血液腫瘤疾病、卵巢癌等標靶藥物開發，「至少做了 13 年，這是條非常艱難的路，台灣基本上沒人敢挑戰，就算挫折重重，我從沒想過放棄。」去年更切入農業科技，合成微生物肥料，打造植物版益生菌。

另一半楊文霓（左）是陶藝家，郭聰田受其影響，也鼓勵員工多接觸藝術。（聚和國際提供）

另一半楊文霓是台灣第一位碩士陶藝家，一輩子接受科學訓練的郭聰田深受太太影響，「這 20 年來，每當有新進員工，我的第一個提問都是：『如果愛因斯坦不會拉小提琴，你認為他還會是本世紀人類最偉大的科學家嗎？』我認為單憑枯燥乏味的物理公式，愛因斯坦不可能 70 多歲仍充滿工作熱忱。」他鼓勵員工組讀書會、參與藝文活動，激發團隊多元創意，成功將 N 次貼從辦公文具延伸為療癒小物與幼教材，帶動全球銷售量突破 10 億元。

女兒郭美璘是得力左右手，帶領 N 次貼切入幼教領域。

郭聰田公私分明，包括印尼、大陸、美國與英國工廠與銷售據點皆採專業經理人制，2 個女兒郭美璘與郭美珊學成歸國後，2009 年進公司歷練，分別掛執行董事與董事長特助，不占管理職缺。

腦力激盪 打造商機

這一天，郭聰田的會議一場接一場，截然不同的討論主題，從賣設備 know-how 給印度造紙廠，橫跨外銷歐美藥廠的精密化學品批次及合成濃度，就連 N 次貼明年度新品設計腦力激盪，他也要參一腳。

今年 74 歲的郭聰田保有赤子之心，他活潑地擺 POSE，毛遂自薦要當 N 次貼的模特兒。

中場休息時，郭美璘忍不住問父親：「是不是覺得公司長成這樣子很有趣？」郭聰田如少林寺藏經閣內深藏不露的掃地僧，露出微笑，人類行為衍生的疑難雜症，到他手上經過抽絲剝繭，彷彿都能發展成下一個潛在商機。

聚和國際董事長郭聰田

出生年：1946 年（74 歲）

家庭：已婚，育有 2 女

現職：聚和國際董事長

重要經歷：中央大學化工系客座副教授

學歷：台大化工系、美國密蘇里大學化工博士

休閒：聽音樂、閱讀

座右銘：善、美

經營心法：創新、分享、關懷

後記：老模特兒的毛遂自薦

遇見妻子前，郭聰田對藝術的感受力有限，婚後耳濡目染，他曾贊助 13 歲天才小提琴家曾宇謙海外習藝生活費，發現高雄小型劇團經營不易，除了慷慨解囊，還私下貢獻編劇點子，甚至毛遂自薦當新戲製作人。攝影大哥看出他的潛力，特別設計系列俏皮 POSE，拍完照他開心預約，「以後你們需要老模特兒，歡迎發我通告！」

【本文經授權，轉載自鏡週刊，不開放合作夥伴轉載】

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