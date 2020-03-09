油價暴跌加劇壓力 美國高收益債違約風險攀升

在沙烏地阿拉伯發動石油戰，國際油價暴跌之際，發行垃圾債券的美國公司正承受極大的壓力，違約風險攀升。

沙烏地阿拉伯將在下個月提高產油量，此一動作明顯是向俄羅斯施壓，因為俄羅斯拒絕減產以提高油價。但此一石油價格戰發動，更將直接打擊美國的頁岩油業務，威脅那些原本就搖搖欲墜的生產商。

在美國所發行的垃圾債，或稱為高收益債中，能源公司是最主要成員，占美國高收益債券市場的 11% 以上，這些發行公司的評分得分為 BB 或以下，代表他們比起投資級的企業，面臨更高的違約風險。

Bay Crest Partners 分析師 Jonathan Krinsky 表示，油價下跌後，高收益 ETF 近期的跌勢顯然會更嚴重。 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) 在過去 1 個月交易中，已經下挫約 2.9%。

HYG 今年以來走勢 (圖表取自 Google)

美國信貸市場原本就因受疫情打擊，上週五歷經慘痛的一日，與運輸有關的航空公司集團、租車公司和郵輪公司，均承受愈來愈大的債務壓力。隨著原油價格暴跌，能源公司的債券和貸款進一步陷入困境，資金也正撤出企業債市場。

Diamond Hill Capital Administration 投資主管 John McClain 表示，這明顯是發債的美國企業最不想見的結果，美國週一 (9 日) 開盤後恐見血流遍地。

高收益能源指數中約有三分之一的垃圾債券交易處於不良水準，在上週交易時，已經比指標美國國債高出約 10 個百分點，而高信用評級的公司通常只有 1 個百分點，這一情況在上週五更已經惡化到近 11 個百分點。

穆迪 (Moody's Investors Services) 指出，2024 年之前，美國石油公司有 860 億美元的債券到期，其中 62% 為垃圾債。

負債累累的石油和汽油生產商所發行的債券價格，近幾週都出現急劇的下挫。例如，Laredo Petroleum2025 年到期的 6 億美元債券，上週五下跌 10 美分，至 58 美分，而 Chesapeake Power2025 年到期的 22 億美元債券又下跌了 10 美分，至 40 美分。

冬季酷熱、疫情等等因素，均帶來國際需求下降，McClain 認為，如果情況持續很長時間，恐怕將見到一波劇烈的重組。