原油取代疫情成焦點 市場悲觀：油價不回升 美股只能陪葬

由於油價暴跌加劇了圍繞疫情的恐懼，美國股票期貨暴跌，一度觸及跌停限制。分析師表示對美股來說，油價已經變成比疫情更嚴重的問題。

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 週日發表報告，強調原油是目前市場最大的問題，如果布蘭特油價持續下挫，美股標普指數幾乎就不可能反彈。

AxiCorp 首席市場策略師 Stephen Innes 認為，市場真的完蛋了，沙烏地阿拉伯的戰略讓市場進入一個充滿不確定的時期。俄羅斯拒絕減產是一回事，但沙國提高產量，讓事情變得難以收拾。

Oanda 亞太區高級市場策略師 Jeffrey Halley 指出，美國頁岩油及加拿大焦油砂恐怕要面對噩夢般的一年，生產層面已變成一場戰爭，比誰的口袋最深。

據《彭博》報導，在原油暴跌的浪潮下，美股上週五最後 1 小時少得可憐的上漲，輕易遭到摧毀，能源和商品股直面危機，市場情緒加劇跌勢，標普 500 指數期貨在台北時間上午 8:00 左右觸及 5% 跌停限制，稍後報價略升，至台北時間 8:41，跌幅仍高達 4.4%。

美股期貨暴跌 (圖表取自彭博)

週末期間在維也納舉行的 OPEC + 會議上，未能就進一步削減石油產量達成協議之後，沙烏地阿拉伯表示，計畫下個月將石油產量提高到每天超過 1000 萬桶。一些策略師認為，此舉將導致油價跌至每桶 30 美元以下，因為供應量充沛，需求受到衝擊。

儘管能源股與十年前占標普 500 指數 11% 的水準相比，已經弱了不少，但現在還是標普 500 指數中的第 3 大類股，油價暴跌仍然成為交易者要考慮的一大風險。

Miller Tabak&Co. 的策略師 Matt Maley 表示，如果 WTI 油價跌至 30 美元的低位，並停留這一水準一段期間，那將導致石油市場的裁員，和高收益市場的壓力，就像 2015 年油價大幅下跌時那樣。

上週，信貸市場開始顯示出壓力的跡象，利差擴大下，投資者用來對沖損失的衍生品指數飆升，是至少自 2011 年以來最高。與此同時，美國公債殖利率來到紀錄低點，威脅經濟成長前景。

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