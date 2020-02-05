武漢肺炎疫情「最全更新」：中國確診近2.5萬、疫情恐推遲美國對陸出口潮

據《彭博社》統計，目前新型冠狀病毒致死病例已逼近 500，且多數集中在處於疫情風暴中心的湖北省。

據中國國家衛健委數據，截至週二 (4 日) 止，中國已確診的新型冠狀病毒感染病例總數上升至 24324 例，死亡病例達 490 例。

世界衛生組織 (WHO) 週二 (4 日) 稱，新型冠狀病毒尚未顯示出很多突變或者導致大流行，所以目前的抗疫策略仍然是切斷傳播途徑。

美國總統川普的經濟顧問亦針對新型冠狀病毒之疫情表示，中美貿易協議帶來的出口大潮將因疫情爆發而推遲。

以下是目前新型冠狀病毒全球疫情的最新進展：

中國死亡病例達 490 例，確診病例達 24324 例

中國累計確診病例超過 24000 例

日本稱郵輪上有 10 人已被感染，該郵輪上有乘載 20 名台灣旅客

新加坡新增 6 例新冠病例，其中四例為本地人對人傳染

日本郵輪上有 10 人感染：

日本厚生勞動省稱，嘉年華公司的一艘郵輪上有 10 名乘客的新型冠狀病毒檢測結果呈陽性。

隔離檢疫工作仍在繼續，在已出檢測結果的 31 人中，有 10 人被確認感染，日本厚生省稱，病患已經收治入院。

該郵輪載有約 3700 名乘客和船員，包含 20 名台灣旅客；而船上共有 273 人正在接受新型冠狀病毒檢測。

自從隸屬於嘉年華公司的鑽石公主號 (Diamond Princess) 郵輪發現曾載過一名感染了新型冠狀病毒的香港人以來，船上人員一直在接受健康檢查。

紐約市患者未感染該病毒：

據紐約市衛生部門稱，紐約首位疑似患者未感染新型冠狀病毒，另外兩例正在等待檢測結果。

FDA 批准病毒快速檢測的緊急使用：

美國食品和藥物管理局 (FDA) 為在全國各地的實驗室裡廣泛使用新測試方法來檢測新型冠狀病毒掃清了道路，醫生不再需要把樣本送出以待分析。

該測試方法是由疾病控制與預防中心 (CDC) 設計的，可在該機構批准的全國任何實驗室中使用。在此之前，從患者那裡采集的樣本必須送往該機構位於亞特蘭大的實驗室進行分析。

吉利德藥物在中國的試驗下週開始：

知名生物製藥公司吉利德 (Gilead) 正把「實驗性」治療新型冠狀病毒藥物 Remdesivir 送往中國，用以治療 500 名患者，以準備臨床試驗顯示出藥物之有效性。

吉利德旗下的 Remdesivir 藥物，是一種在實驗室裡顯示出抗冠狀病毒功效的抗病毒藥物，吉利德首席醫療長 Merdad Parsey 表示，目前正在對中國感染了新型冠狀病毒的中重症患者，展開兩項臨床試驗。

患者將每天使用一次該實驗性藥物、共計使用十天，對照組將使用安慰劑，28 天後進行評估、以判斷該藥物是否有幫助。

SEC 就新型冠狀病毒疫情投資詐騙發出警告：

這是美國證券交易委員會 (SEC) 透露出的訊息，該機構正在警告投資者要小心與疫情有關的詐騙手法。

SEC 週二 (4 日) 在一份聲明中表示，最近已發現到一些網路廣告詐騙，這些詐騙聲稱可以預防、檢測或治癒新型冠狀病毒之感染，藉此吸引投資者投資。

SEC 指出：「我們請投資人對這些網路廣告保持警惕，並且希望投資人意識到現在疫情爆發後，市場可能出現眾多詐騙騙局。」

中國封城是否能控制疫情，答案將很快揭曉：

在過去的兩週中，中國封鎖了十幾個城市的約五千萬人，以試圖制止令湖北省數千人患病的新型冠狀病毒傳播。

目前新型冠狀病毒的流感樣癥狀最長可能需要 14 天時間才能出現，所以在不久之後，中國將知道這一史上最大的大規模隔離行動是否奏效，或者潛藏病例已悄然分散且引發更大流行。

國際事務智囊團 Chatham House 全球健康安全中心負責人 David Heymann 表示：「中國正在做一個大型實驗，看是否會對國際傳播和全國傳播產生影響，而這必須建立一個系統來監視和評估，以觀察這樣的措施是否有效。」

庫德洛：疫情將推遲美國對中國的「出口大潮」：

白宮經濟顧問庫德洛表示，美國與中國貿易協議帶來的「出口大潮」將因疫情爆發而推遲，但對美國經濟的影響「幾乎微乎其微」。

庫德洛週二 (4 日) 在接受美媒專訪時表示：「這場疫情不是個災難，我們之前也有經歷過，我認為這對美國經濟之影響是微乎其微，但對中國而言，這將會很難熬。」

庫德洛上週曾表示，美國尚未看到疫情對美國經濟的任何重大影響，並且美國也不會在與中國的第二階段貿易協議上，利用這點來施加壓力。

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