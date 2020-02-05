武漢肺炎近2.5萬確診！世衛成員抨擊：中國太晚通報疫情

《金融時報》週二 (4 日) 報導，一名世衛成員公開表態，抨擊中國在武漢疫情爆發初期沒有快速地通報病例，這與世界衛生組織秘書長譚德塞讚譽中國公開、透明、即時發布疫情的言論背道而馳。

世衛 (WHO) 冠狀病毒緊急委員會成員麥肯齊 (Dr. John MacKenzie) 週二抨擊，中國在武漢疫情爆發初期沒有快速地報告病例，導致疫情肆虐中國與全球許多國家。

世衛秘書長譚德塞多次讚賞中國遏止疫情，值得全球感謝，中國公布數據積極且公開透明，還呼籲勿限制對中國的旅行或貿易。

然而，世衛 (WHO) 冠狀病毒緊急委員會成員麥肯齊 (Dr. John MacKenzie) 週二發聲抨擊，中國在武漢疫情爆發初期沒有快速地報告病例，導致疫情肆虐中國與全球許多國家。

麥肯齊解釋：「肯定有更多未被告知的病例在發生。中國政府在武漢召開一些重要會議，試圖在某段時間內對這些數字保持沉默… 有一段時間，他們通報狀態非常糟糕，溝通也非常糟糕。。」

麥肯齊認為中國政府能更即早強硬地處理該疫情，也許不僅能限制中國病例數量，還能限制海外的病例數量，其他國家本可以更仔細地進行入境管制，瞭解入境人口來自哪裡，並在發病時進行跟蹤。

麥肯齊表示：「根據一些模型，新型冠狀病毒可能早在 11 月就傳播了。」

中國武漢市去年 12 月在華南海鮮市場一帶爆發不明原因肺炎，該疫情自爆發以來消息混亂。

中國從原先的疫情「不會人傳人」、「小孩不易感染」、「可防可控」、「不接受境外勢力的東西」，至今已變成疫情可「人傳人」、「各年齡都會感染」、「全中國淪陷」、「需要外援」。

世界衛生組織 1 月中旬多次開會，終於在 30 日定調源自中國的新型冠狀病毒疫情入列國際公共衛生緊急事件，世界各國慢了近一個月宣布對中國入境與旅行管制，嚴防疫情升溫失控。

中國武漢市長周先旺早前開記者會坦言，武漢肺炎疫情披露不即時是礙於法規，暗示中央未授權披露。

截至 2 月 5 日 8 時，中國已確認 24363 例確診病例，疑似 23260 病例，死亡攀升至 491 例，疫情擴及中國全境，全球其他 25 個國家皆有確診病例。