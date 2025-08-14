全球債務膨脹助漲金價 經濟學家預言黃金十年內有望翻倍
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
拜羅伊特大學經濟學榮譽教授、《繁榮與蕭條報告》(BOOM & BUST REPORT) 發行人 Thorsten Polleit 近日表示，由於紙幣體系不受限制的擴張，黃金和白銀正處於重要結構性突破的邊緣。
他強調，人們正「拼命尋求安全的避險資產」，並對所有法定貨幣的購買力產生懷疑，這一現象在全球黃金市場中清晰可見。
展望長期，Polleit 表示，他不會對金價在未來五到十年內翻倍感到驚訝。
目前，黃金不僅穩固地維持在每盎司 3300 美元以上，其兌日元匯率更創下歷史新高，同時兌英鎊、歐元、加元和瑞士法郎等主要貨幣也接近歷史高點。
Polleit 指出，全球債務無處不在地上升，這正是推動通膨的主因。他強調，這不僅限於美國，加拿大、英國和歐洲的政府債務，也在不斷增加。
Polleit 認為，在當前環境下，各國中央銀行幾乎不可能提高利率，因為此舉將大幅增加所有債務的償付成本，進而抑制經濟成長。他預期，這僅僅是個開始，各國央行今年不僅將被迫降息，更預見「金融抑制」和潛在的「殖利率曲線控制」將會回歸。
「金融抑制」被定義為政府利用民營部門資金，來償還公共債務的一種間接方式，政府透過零利率和通膨政策等微妙工具，來減少自身債務。
儘管市場預期聯準會下個月將降息 25 個基點，且年底前再降息兩次的機率為 60%，但 10 年期美債殖利率仍相對偏高，維持在 4% 以上的關鍵支撐位。Polleit 對此表示不意外，因為投資者需要更高的回報來彌補債務上升的風險。然而，他認為 10 年期公債殖利率存在上限，預計不會超過 5%。
Polleit 指出，聯準會可能希望透過降息來壓低短期殖利率，從而也帶動長期殖利率曲線的下降。他強調：「如果這行不通，如果長期利率未能下降，我認為非常有可能假設中央銀行將再次開始購買 (債券)。」
他預計：「一旦殖利率下降，您將看到金價進一步升值。黃金蘊含著如此巨大的潛力和動能，我預計我們將在年底前看到更高的價格。」
