鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-14 14:00

‌



拜羅伊特大學經濟學榮譽教授、《繁榮與蕭條報告》(BOOM & BUST REPORT) 發行人 Thorsten Polleit 近日表示，由於紙幣體系不受限制的擴張，黃金和白銀正處於重要結構性突破的邊緣。

全球債務膨脹助漲金價 經濟學家預言黃金十年內有望翻倍(圖:shutterstock)

展望長期，Polleit 表示，他不會對金價在未來五到十年內翻倍感到驚訝。

目前，黃金不僅穩固地維持在每盎司 3300 美元以上，其兌日元匯率更創下歷史新高，同時兌英鎊、歐元、加元和瑞士法郎等主要貨幣也接近歷史高點。

Polleit 指出，全球債務無處不在地上升，這正是推動通膨的主因。他強調，這不僅限於美國，加拿大、英國和歐洲的政府債務，也在不斷增加。

Polleit 認為，在當前環境下，各國中央銀行幾乎不可能提高利率，因為此舉將大幅增加所有債務的償付成本，進而抑制經濟成長。他預期，這僅僅是個開始，各國央行今年不僅將被迫降息，更預見「金融抑制」和潛在的「殖利率曲線控制」將會回歸。

「金融抑制」被定義為政府利用民營部門資金，來償還公共債務的一種間接方式，政府透過零利率和通膨政策等微妙工具，來減少自身債務。