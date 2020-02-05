武漢肺炎延燒 中俄貿易關係瀕臨危機？

武漢病毒席捲全球，俄羅斯繼上週五公布兩例新型冠狀病毒確診病例，隨之關閉中俄邊界，俄羅斯和中國的貿易關係也岌岌可危，俄羅斯政府表示，為了防範疫情，恐怕會中斷與中國的貿易關係。

克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 週二 (4 日) 表示：「我們堅信目前的疫情不會影響中俄雙邊經貿關係，但我們不能排除俄羅斯與中國之間的貿易的波動性。」

身為俄羅斯最大貿易夥伴的中國，佔了俄羅斯近三分之二的燃料出口額，去年中俄貿易額達到 1110 億美元，據傳這波疫情就讓中國石油需求暴跌近 20%。

作為病毒爆發大國的鄰居，俄羅斯也祭出多項防疫措施。俄羅斯副總理上週五下達航空禁令，停飛多條往返中國與俄羅斯邊界的航班，並停止核發電子簽證給中國國民，更關閉了長達 4209 公里的陸上邊界，僅開放貨運。

市場看法:

彭博分析師 Jason Miner 認為，此舉恐怕會衝擊中俄的農業化肥市場，尤其中國是兩種主要化肥原料，磷酸鹽和尿素的主要出口國。

調研機構 Data Insight 分析員 Fedor Virin 表示，若病毒持續至 2 月底，跨境電商一個月內可能損失高達 1 億美元。

俄羅斯第二大零售商 Magnit 週一便表示，公司已經暫停進貨來自中國的水果和蔬菜。去年，中國西紅柿、辣椒、橘子、葡萄和柚子約佔 Magnit 水果和蔬菜銷售額的 3%。

來自中國的廉價商品中斷，俄羅斯的物價也有飆漲的風險，莫斯科市民們表示，中國的水果與蔬菜相繼從店家消失。

克里姆林宮特使 Yury Trutnev 表示，政府將會對「不合理的」捧抬物價行為採取必要措施。

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