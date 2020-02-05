日遊輪驗出10人感染武漢肺炎 傳有20名台人搭乘

根據日本《NHK》週三 (5 日) 報導，日本厚生勞動省表示，目前停泊在橫濱港外海的「鑽石公主」豪華遊輪上，已確認有 10 名乘客在 2019 新型冠狀病毒 (武漢肺炎) 的檢查當中呈陽性，目前已送往醫療院所安置。而其餘乘客則將繼續在船上進行隔離。

日前有 1 名搭乘同艘遊輪的乘客在香港下船後發生感染症狀。香港衛生當局先前表示，該名居住香港的 80 多歲男性搭乘從橫濱啟航的遊輪返抵香港後，確認感染 2019 新型冠狀病毒 (2019-nCoV，武漢肺炎)。

鑽石公主在日前抵達日本橫濱港外海後，日本檢疫官從 2 月 3 日起就對船上約 3700 名乘客及工作人員進行健康狀況調查。

在這 3700 多人當中，有 120 人有發燒和咳嗽症狀，有 153 人和發生症狀的這些人有親密接觸，當局也針對這 273 人進行檢體採集，並實施病毒檢驗。

目前有 31 人的檢查結果出爐，確認其中有 10 遭受病毒感染。在日本時間週三 (5 日) 上午 7 點半左右，日本海上保安部派遣船隻接送這 10 名患者，且於同日上午 8 點左右送抵神奈川縣內的醫療機關。

〈武漢肺炎疫情〉鑽石公主遊輪驗出 10 人感染 傳有 20 名台人搭乘

這 10 名患者當中，年紀 50 多歲及 60 多歲的各有 4 名，70 多歲及 80 歲的各有 1 名。目前已知有 3 名日本人。

日本厚生勞動大臣加藤勝信在 5 日上午的記者會上表示，為作好萬全的對策，將請乘客在遊輪內待上最長 14 天的時間。

另根據《中央社》報導，鑽石公主可載約 2700 名乘客，工作人員約 1100 人。還有日前有鑽石公主乘客將遊輪上的乘客國籍上傳至推特 (Twitter)，內容顯示乘客國籍有日本 (1285 人)、香港 (470 人)、美國 (425 人)、加拿大 (215 人)、英國 (40 人)、俄羅斯 (25 人)、台灣 (20 人)、以色列 (15 人)、紐西蘭 (13 人) 等。