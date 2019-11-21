美中貿易戰大廝殺 恐影響AI、5G等科技發展？

美中貿易戰除了產品關稅的課徵外，現在也衍生出資本戰與科技戰之問題，而隨著美中資金流動下降，除了供應鏈受影響外，美中二國合作的頻率減少，也將使得人工智慧、無線通訊、5G 等新科技發展進度減緩。

即使美中近期正接近達成貿易協議，但隨著美國因香港局勢惡化而推動的香港人權法案後，有市場分析師猜測，美中兩國達成貿易協議的時間，可能會再延期。

回首過去，美中之間的商業活動密不可分，供應鏈的合作也創造蘋果 (AAPL-US) 與 AI 等新科技的快速發展，而資金的流動也創造出阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊 (0700-HK) 等大型中國企業，美中的人才也在兩地之間交流頻繁，無形中科技產業美中的關係已密不可分。

然而美中貿易戰核心也是從緊密的科技產業所引起，如今在美中貿易戰下，兩國企業都面臨了選邊站的問題，然而他們僅有兩個抉擇：企業利益導向與國家意識導向。

以往不談政治的科技業如今也出現了裂痕，美中兩方都出現了抵制的行動；矽谷也不例外，除了抵制投資外、甚至連人才也出現了抵制案例，然而，雙方抵制的結果便是讓原先人工智慧、5G 等新技術的發展出現減緩。

此外，一連串抵制行動也讓中國當局發現其在科技領域尤其是半導體的晶片模組對國外有極大的依賴程度，在國外進口方面，近年來中國晶片進口額都遠大於原油進口額。

對此中國政府為了實現半導體自給自足的計畫，目前也已挹注數百億美元至半導體產業，即使中國半導體現況仍處於萌芽期，且需要時間發展，但中國當局仍期望未來中國半導體業能在國際中不缺席。