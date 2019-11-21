彭博專欄：中國經濟彈藥所剩無幾 何以反制美國涉港法案？

美國國會通過涉港法案，要求白宮保護香港人權和確保香港自治。中國就此發出看似嚴厲實則模糊的警告，威脅將採取有力措施堅決反制。而中國經濟報復的選擇本來就很有限，且大多數方案已在與川普的貿易戰中實施。

中國最明顯的反制措施就是停止購買美國商品。但是中國已經對價值 1350 億美元的美國產品加徵了關稅，美國各地的對中國出口已然驟降。

美國農業受到的打擊尤其嚴重，今年破產的農場數量增加了 24%。美國農場局聯合會 (American Farm Bureau Federation) 的一份報告發現，今年近四成的農民收入來自保險賠付或政府救濟。

對於許多農民而言，這是一場經濟災難，許多其他出口商也很頭疼，但損害已經造成，即便是明天貿易戰就結束，也沒多少人覺得中國對美國農產品的進口會恢復，因為中國已經找到了其他的供應商。即使是那些仍在向中國銷售商品的美國出口商，也必須意識到他們的處境不牢，明智的話早已在尋找其他替代市場了。因此，在貿易戰線方面中國幾乎再無威懾可言。

中國彈藥庫中的另一大武器就是投資。中國政府歷來是美國國債的大買家，所持規模居全球第二，僅次於日本。這幾年來，許多人擔心中美爭執會引發中國拋售巨額美債，會讓美國的金融體系和經濟傷痕累累。

但這種危險被嚴重誇大，原因有二：首先，正如近期經驗表明，美國根本不需要中國政府的錢。2015 年和 2016 年時，中國經歷了歷史上規模相當大的一次資本出逃，約有 1 兆美元流出中國，導致中國的外匯存底大量減少，其中大部分是美國債券：

如果美國的確嚴重依賴於中國政府的資金，那美債甚至整個美國經濟的利率應該上升才對，但實際上反而下降：

如果中國能把所持美債的四分之一拋掉，也未造成美國借款成本出現波動，那另外的四分之三威脅也會很小。美國和其他已開發國家一樣，金融資本很氾濫。

中國若通過減持美債來反制美國對香港的做法，境遇會比美國更加危險。沒有外匯存底作緩衝，2015 年和 2016 年的情形若再次上演，會導致中國發生典型的新興市場危機，屆時資本外逃或造成匯率驟然貶值，金融體系隨之摧毀，經濟發展也會猛然停滯。

(本文作者 Noah Smith 是 Bloomberg Opinion 的專欄作家，他也在 Noahpinion 上撰寫博客。他曾是 Stony Brook University 的助理金融教授。文中所述不代表彭博編輯委員會、彭博有限合伙企業及其股東的觀點。)