儘管經濟成長放緩 瑞銀仍看好中國前景

在與美中貿易戰爆發的同時，事實上中國的經濟成長已面臨嚴重放緩，然而投資銀行瑞銀 (UBS) 仍未改變其對中國股票的「增持」評級。

第三季中國 GDP 年增率報 6%，創下逾 27 年以來的最低增速，而瑞銀預測，中國的成長在今年將達到 6.1%，接著在未來進一步放緩至 2020 年的 5.7% 和 2021 年的 5.6%。

中國 GDP 年增率 (1995 年來至今表現) 圖片：tradingeconomics

UBS 亞太地區主管 Tan Min Lan 表示：「對於中國市場，我認為即使經濟成長在放緩，但還是能看到中國持續試圖透過經濟結構改革，來取得正面的經濟成長成果。」

Tan Min Lan 解釋，與幾年前相比，中國過去幾年的經濟結構調整，已提升了消費對目前中國國內經濟成長的貢獻比重。

此外，上游材料與房地產等部門整頓，也讓高附加價值製造業在中國經濟所佔的比例不斷增加，而這些變化也讓一些實業公司因此受益。

Tan Min Lan 表示：「單看第三季的陸股財報，整體獲利成長率約比去年同期成長約 10%，而先前第二季的獲利成長率則約為 5%，故我們認為，陸股仍擁有許多可以追尋的機會。」

在近期發布的 2020 年前景展望報告中，瑞銀相當看好中國網路公司及 5G 智慧型手機供應鏈企業的股票。

該報告指出，今年中國網路公司的股價漲跌不一，且可能受到影音、雲端、支付及低線城市擴張等新成長領域大量投資的帶動，一些投資在未來可能會得到不錯的報酬。

瑞銀表示：「在新成長領域提高毛利率與獲利能力的推動下，我們預計，經過兩年的嚴峻考驗，中國網路業的獲利成長將在 2020 年開始加速。」