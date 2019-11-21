美中貿易協議近在咫尺？恐怕仍有這3大難題未解

自美中貿易戰開打，至今已過了將近兩年，儘管在這段期間，貿易談判屢現曙光，川普亦多次公開表示美中即將達成協議。但到目前為止，貿易談判尚未有任何具體結果。

據知情人士透露，目前貿易協議正進入相當敏感的階段，而外界則是期待即將簽署的「第一階段協議」，能對貿易戰發展帶來轉機，但是近日來，由於香港示威活動、以及關稅和農產品購買議題尚未取得共識，皆使得貿易協議充滿風險。

1. 香港示威

美國國會於近日已通過了《香港人權與民主法案》，表示支持香港示威者，導致原本已經充滿不確定性的貿易協議，情勢更加不樂觀。

2. 關稅課徵

另外，川普亦於週三 (20 日) 參觀蘋果 (APPL-US) 位於德州的 Mac Pro 電腦生產基地，並與蘋果總裁庫克 (Tim Cook)，針對預計於 12 月上路的新關稅議題進行討論，蘋果希望針對從中國進口的 Iphone 等產品，能取得關稅豁免，而川普在參觀完工廠後，則對外表示，將會「考慮」豁免蘋果的關稅課徵。

但是，若在 12 月 15 日之前，第一階段貿易協議無法順利簽署，則如同川普之前所威脅的，將對由中國進，價值約 1600 億美元之智慧型手機及筆記型電腦等產品，課徵 15% 的關稅。屆時對於蘋果將會造成很大的傷害。

3. 農產品購買

川普要求中國每年向美國購買 500 億美元之農產品，為貿易戰爆發前一年的年採購額兩倍以上。但中國目前尚未同意此要求，並且表示對於任何採購行為，皆應根據市場機制，並且符合 WTO 之規定。

另外，原本中美雙方預計於 11 月中旬，在智利召開的 APEC 上簽署之「第一階段協議」，也因為主辦國智利宣佈取消會議，導致簽署日期充滿不確定性。外界甚至猜測，在年底之前，川普與習近平將可能不會面對面的進行談判。

據知情人士表示，中國國務院副總理劉鶴，將有可能以「特使」身份，代替習近平簽署「第一階段協議」。

由於上述各種未解難題，使得外界對於中美貿易協議的走向，抱持懷疑態度，

《環球時報》總編輯胡錫進，則在週三 (20 日) 表示：「很少中國人相信，中國與美國即將達成協議，儘管中國希望雙方能盡快達成共識，但卻也做了最壞的打算，並已經準備好要面對貿易戰的延長。」

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