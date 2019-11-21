川普預計將不顧中國警告 簽署支持香港法案

儘管華盛頓正與北京進行貿易談判，而中國已經高聲反對，美國總統川普預計將會簽署國會所通過，支持香港示威者的法案。

《香港人權與民主法案》在週二 (19 日) 於參議院獲得一致通過後，週三在眾議院，也順利以 417 票對 1 票的表決結果通過，川普最快將會在美國時間週四 (21 日) 簽署。

眾議院議長 Nancy Pelosi 表示，美國國會世界發出了明確的信息，即美國與熱愛自由的香港人民站在一邊，完全支持他們為自由而戰。

川普總統共有 10 天 (週日除外) 的時間來簽署國會通過的法案，除非他選擇使用否決權。據知情人士表示，總統打算簽署這些法案，而不會否決，因為這些法案幾乎是無異議，就通過由共和黨控制的參議院和民主黨控制的眾議院。

這一法案將要求對香港在美國法律下獲得的特殊地位，依年度進行審核，並制裁被認為對侵犯人權和損害香港自治負有責任的官員。

川普近期一直保持沉默，與此同時，香港抗議活動變得更為暴力。中國政府週三譴責此一法案的通過，並誓言採取強有力的對策，來維護其主權和安全。

中國外交部聲明表示，中國「將不可避免地採取有力措施，作出堅定回應，堅定維護我們的主權、安全與發展利益」。

眾議院還通過了參議院週二通過的另一法案，禁止向香港警方出口催淚彈和橡膠子彈等鎮暴工具。民主黨領導的眾議院啟用了快速程序，以迅速通過參議院法案，而不是針對兩院的不同版本進行協調，這是在下週國會因感恩節休會前，讓法案獲得通過最快的方法。

川普在 8 月時，稱香港的大規模街頭抗議活動為「騷亂」，認為這是中國自身要應對的問題。