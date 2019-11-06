受迫美政府壓力？傳ASML推遲對中國半導體設備出貨

在日前便傳出美國政府向台灣政府施壓，限制台積電向華為的晶片供應，週三 (6 日)《日經》報導指出，歐洲最大的晶片製造機製造商艾司摩爾 (AMSL-US) 也已經推遲了對中國關鍵半導體設備出貨。

中國最大的電腦晶片製造商中芯 (0981-HK) 於去年 4 月向艾司摩爾下單了尖端半導體製造設備，有三名知情人士表示，那批貨物的出貨情況，已經被改為「等待後續通知」。

艾司摩爾是世界上唯一的極紫外線光刻晶片工具 (EUV) 的唯一供應商，此舉措對中國政府實現自給自足，技術至上的願望無疑是一種打擊。

一名知情人士表示：「ASML 目前決定推遲 EUV 設備的交貨，因為該公司不想讓美國政府因為最先進的晶片製造設備運往中國而煩惱。」

儘管艾司摩爾使用了「延遲」一詞，但也不完全排除最終還是向中國出貨的可能性。消息人士補充道：「但與此同時，艾司摩爾不想讓中國當局和中國客戶感到不舒服，因為它是成長最快的市場。」交貨原定於 2019 年底，至 2020 年中期完成安裝。

艾司摩爾每年設備系統銷售額約為 83 億歐元 (92 億美元)，其中約有 16% 來自美國企業，例如英特爾 (INTC-US) 和美光 (MU-US)，兩者使用該公司的設備在最先進的電腦晶片生產。此外，在去年銷售額當中，有 19% 來自中國，中國也是一個成長較快的市場，特別是來自中國政府的支持以及中芯等客戶。

Market Intelligence＆Consulting Institute 的高級技術分析師 Chris Hung 表示：「所有與晶片相關的企業，不僅是美國公司，而且還包括非美國公司，在將產品運往中國方面都變得更加謹慎。畢竟，許多知識產權、材料和基礎科學仍由美國控制。」

目前尚不清楚艾司摩爾推遲向中國發貨的決定是由於美國當局的直接或間接壓力。 中芯拒絕就發貨言遲發表評論，只說該項目仍處於「文書工作階段」。

無論哪種方式，艾司摩爾作為全球市值最高的晶片設備製造商，已經陷入美國對華科技戰的地緣政治交火中。