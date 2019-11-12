美銀預言10大投資主題：下一個10年將「前所未見」

投資要跟著產業循環走，那麼在未來的十年，主題應該聚焦在哪些產業，才能跟隨趨勢成長，取得獲利的契機呢？在全球環境、政治、經濟環境皆歷經劇變的情況下，美國銀行發布的投資報告說，未來十年將會是「前所未見」的十年。

即將進入 2020 年代，我們將會見到更高度自動化、全球衰退、創新爆發、環境巨變、寬鬆政策不再、人口結構改變，以及全球化年代終結。CNBC 報導，針對這些改變，美國銀行分析師們列出在未來十年會扮演重要角色的十大投資主題，並預期它們的發展趨勢將會對國家、企業、市場乃至於社會的運作模式帶來重大改變。

美國銀行預言下一個十年的十大投資主題：

全球化達到巔峰 經濟陷入衰退 量化寬鬆不再有用 人口結構產生變化 氣候變遷 機器人與自動化 碎片化的互聯網 道德資本主義 萬物智慧聯網 航太大躍進

全球化盛極則衰

美國銀行認為，全球化趨勢已經發展到極致，因此接下來 10 年間，發展重心將會是「本地化」的。報告中說，1981 至 2016 這段期間，人才、貨物、資金不受限制的流通，但這種情況即將結束。因為現在大家認為，全球化意味著低物價、成長緩慢、就業困難、社會不安。

當全球貨物流通開始受到擾亂時，貿易成本必定會有所上升，但美國銀行預期，最終會達成一個新的平衡狀態，將讓全球導向更穩定的經濟成長路徑。

報告中認為，未來 10 年各國會投入更多研發支出，培養本土的新創能量，並保護自家企業不被海外對手取代。在這樣國家意識強烈的背景下，投資人會傾向投資在實質的資產如原物料、不動產、貴金屬等，或是基礎建設與防禦型類股。也隨著投資思考更本土，小型股、價值股將比大型、成長股更受青睞。

除了全球化趨勢之外，報告中也指出還有幾件事可能盛極則衰，如原油、汽車、不平等現象。隨著社會高齡化，人們對「擁有」事物的概念可能轉為「共享」。

經濟衰退與債務泡沫風險

在報告中對於未來 10 年總體經濟的觀察並不樂觀。雖然股市仍在歷史高點盤桓，但在美國銀行全球基金經理人調查中，有 90% 受訪者都認為全球經濟已經走到上升階段的尾端。縱觀全球，實質 GDP 低得可以，美國平均只有 2%，歐盟、日本只有 1%，中國雖然還有 6%，卻也是從之前的 12% 砍半。

同時，美國銀行報告也認為，如今的債市泡沫，是投資市場中最脆弱的一環。在未來 10 年之中，通膨或貨幣政策的偏誤，加上央行政策愈來愈難收效，最終將導致利率大幅波動，終結 10 年來的低利率高獲利環境。而債券殖利率失序跳升，會讓華爾街投資人在去槓桿時感受到無比的痛苦。

在衰退時期該如何投資？報告中建議持有黃金或金礦類股，或是類似公共事業等有獨佔性、有定價權的企業。若是政治風險低、競爭者少的產業，其中的好公司也可以持有，例如國防、廢物處理、資料處理、支付等。

人口結構改變消費習慣

全球高齡化趨勢加上新興市場中產階級興起，在未來 10 年將改變世界的消費習慣與品味。報告中說，企業除了要適應千禧世代的消費力，還要適應 Z 世代的要求，比如電商通路和當日到貨。未來傳統商品也必須加快腳步適應消費型態改變的趨勢。

同時，隨著高齡族群的增加，醫界在延長壽命、提升晚年生命品質方面也會有許多發展。在 2020 年代，如何延長生命可能是最常聽到的主題。

因應環保而生的道德資本主義

消費者對環保議題日益關注，這使得潔淨能源、電動車、高效能源、新農業、水力建設、素食肉類等產業有更多發展機會。

報告指出，想抑制全球暖化需要循序漸進的努力，其中也蘊含不少投資機會。美國銀行估計，目前潔淨能源市場規模約在 3000 億美元，而全球廢棄物處理事業規模則為 2 兆美元，水力建設也需要大量投資才能持續成長。

同時，對於環境的關注，也會形成投資人有所要求、企業必須自律的氛圍。原本企業最重要的任務就是股東至上、利益最大化，不過這種想法正在轉變，也是道德資本主義時代的揭幕。隨著千禧世代和 Z 世代逐漸成為消費主力，企業未來必定會更注重環保、社群、公司治理等策略。

科技軍備競賽

人工智慧時代已經展開，現在中美兩國正在競爭 AI 霸主之位。美國銀行報告中說，分析師們相信，進入 2020 年代，美中貿易戰將會以「科技戰」的型態延續下去 ，雙方也會在諸如量子運算、大數據、5G、AI、機器人、網路資安等科技領域展開新的「軍備競賽」。

報告認為，中國目前只有半數人口使用網路，但這人數已經超過美國的網路用戶了。這表示中國網路市場的成長空間要比美國大得多，再加上政府政策支持，中國科技企業所在的位置比美國企業更有利。

此外，機器人技術與自動化，是未來 10 年之中另一個關鍵主題。隨著自動化日益成熟，到了 2035 年，可能全球半數的工作都將被機器所取代。而隨著物聯網和未來城市的發展，相關需求將推升半導體、感應器、軟體等產業的機會。

輕鬆上太空

人類對太空的探索不曾停止，美國銀行報告則預測，至 2030 年，航太產業規模可能來到 1 兆美元，其中國防產業也不容小覷。

報告指出，未來將有許多新技術將改變航太產業的面貌，包括火箭回收使用等創新技術，以及在太空裡提供網路、太空旅遊等新型態服務都可能產生。

隨著技術愈來愈進步、上太空的價格愈來親切，會讓個人、企業乃至國家對此市場產生莫大的興趣。而下一個 10 年也可能會是航太產業十分精采的 10 年。