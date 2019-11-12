又檢測出裂縫 南韓13架波音737 ＭaxNG機型遭停飛

韓媒《BusinessKorea》報導，應美國聯邦航空總署 (FAA) 提出之緊急檢查要求，南韓當局確認該國航線上 150 架波音 737 Max NG 飛機中，有 13 架機身出現裂縫，因此南韓青瓦台宣布暫時停飛這 13 架受損飛機，部分南韓廉航恐因此遭受財務打擊。

根據 Investing.com 報價，波音 (BA-US) 盤前股價微幅下跌 0.21%，報每股 366.20 美元。

波音盤前股價 (圖：Investing.com)

南韓國土交通部週一 (11 日) 表示已完成對 100 架 B737NG 噴氣式飛機的檢查，並在 21 架飛行週期不到 2 萬次的飛機中，發現有 13 架機身出現裂縫，其中有 5 架屬南韓國內航空，包含真航空、濟州航空以及易斯達航空。

根據 FAA 於 10 月初發布指示，航空公司必須在 7 天內檢查飛行週期超過 3 萬次的飛機，飛行週期超過 2.26 萬次但不到 3 萬次的飛機則有數個月時間檢查。自 10 月 10 日起，南韓當局開始檢查 B737NG 機型，並強制航空公司在發現裂痕後立即停飛該飛機。

南韓外交部官員表示，目前已向波音回報裂縫問題，以獲取技術評論和相關建議。目前波音技術維修團隊正努力解決飛機裂縫問題。

波音表示，修理一架飛機大約需要兩週時間，預計波音能在明年 1 月初前完成 13 架飛機的檢查與維修，當局計劃在 11 月 25 日之前完成剩餘 50 架飛機的檢測工作，並對檢查無誤的 B737NF 機型進行二次檢查。

波音週一 (11 日) 甫宣布美國聯邦航空總署 (FAA) 將在未來幾週內解除波音 737 Max 的禁飛令，預計 12 月交付系列客機，明年 1 月恢復商航，如今波音再爆出機身裂縫問題，批准復飛期限恐再遭影響。