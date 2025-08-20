鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-20 13:08

正值大豆產期，看著往年大客戶中國不再青睞美國大豆，而是跑去買巴西大豆，美國豆農急了。

看著中國買家湧向巴西，美國豆農真的急了。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，美國的大豆種植戶周二（19 日）在一封公開信中敦促美國總統川普儘快與中國達成貿易協議，以獲得中國大量採購美國大豆的承諾。

豆農在信中警告，當前美國大豆的種植成本不斷升高，銷售前景卻比以往黯淡，如果美國不能和中國達成大豆採購協議，美國將承受嚴重經濟損失。

由於美中貿易關係緊張，且當前兩國貿易協定還處在談判階段，中國買家正轉向巴西等國購買大豆。目前中國沒有預定即將上市的美國新季大豆，這讓大豆貿易商和豆農都十分擔憂。

「豆農承受著巨大財務壓力。大豆價格持續下跌，但豆農為種植大豆而投入的物料和設備成本顯著增加。美國豆農無法承受與最大客戶的長期貿易爭端。」美國大豆協會周二在致川普公開信中說道。

美國大豆協會的數據顯示，在 2023～2024 銷售年度，中國還購買了美國大豆出口量的 54%，價值 132 億美元。但《彭博》今年 4 月的一則報導，中國進口商在當月其中一周內就從巴西採購至少 240 萬噸大豆，這批大豆將在 5 至 7 月間陸續出貨。