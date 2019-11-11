美股屢創新高 S&P500站上長期反壓線

隨著美股近期再度創下歷史新高，市場交易員正關注，美股能否在全球經濟出現「軟著陸」、企業獲利成長暫時下滑後，重新進入新一波牛市。

近期以來，由於市場急於提高股票配置，買家動作頻頻。Instinet 技術分析師 Frank Cappelleri 特別指出，標普 500 已於近期突破了長期的上升趨勢反壓，該條趨勢線是 S&P 500 自 2018 年 1 月以來的反壓趨勢線。

（圖：Factset）

分析師認為，美股近期雖然有小幅回檔，但事實上並未跌破該條趨勢線，顯示目前該條趨勢線已從過去的反壓、變成支撐。

分析師分析，美股當前靠的是防禦性類股、高股息股來維持高檔盤整，再加上當前美國經濟表現仍強，且 Fed 已進入寬鬆的政策循環，皆顯著支撐美股。

但另一方面，隨著美股估值已高，短線上投資機構 Bespoke Investment Group 認為，目前美股有一點進入了超買區間，提醒投資人在短線上仍需注意追價風險。

展望美股後市，Bespoke Investment Group 表示，美股在短線上可能會出現漲多拉回之表現，然而若是要看到美股出現大幅度的下挫，可能會需要看到美中貿易戰進一步升級，或是美國信貸市場出現違約，美股才可能發生大幅度拋售。