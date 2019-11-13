〈財報〉Kemet Q2營收、調整EPS符預期 「國巨併購消息」激勵股價飆近13%

週二 (12 日)，美國被動元件大廠基美 (Kemet) (KEM-US) 公布 2020 年財年第二季財報，營收淨額達 3.27 億美元，調整後每股純益達 66 美分，符合市場預期。

而且受到台廠國巨收購消息激勵，Kemet 週二股價漲近 13% 至每股 25.990 美元，創 2018 年 8 月 29 日以來新高紀錄。

(圖片：investing)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨虧損為 1530 萬美元

營收淨額達 3.27 億美元，較市場估計高出約 0.77%

毛利率為 34.7%，高於去年同期的 32.5%

營業利潤為 4909 萬美元

調整後每股純益 (EPS) 為 26 美分

基於 non GAAP 財報關鍵數據：

調整後毛利率為 35%，高於去年同期的 33.1%

調整後營業利潤為 6025 萬美元，高於去年同期的 5942 萬美元

調整後 EBITDA 利潤率為 22.9%，高於去年同期的 20.8%

調整後每股純益 (EPS) 為 66 美分，符合市場預期

(圖：Kemet)

與其他被動元件供應商一樣，Kemet 今年也受到電子產業下滑衝擊。截至 2019 年 9 月 30 日，Kemet 淨銷售額為 6.726 億美元，低於去年同期的 6.768 億美元，銷量持平不僅反映產業不景氣，同時反映 Kemet 部份陶瓷電容分銷商之庫存水平持續增長。

此外，在財報發佈前夕公布，台灣被動元件大廠國巨 (2327-TW) 宣布將以每股 27.20 美元價格收購 Kemet 所有已發行股票，且交易獲得兩家公司董事會批准。

Kemet 執行長 William Lowe 於週二的電話會議上指出，此項收購交易將建立一個龐大、一站式的無源電子元件全球供應商。

Lowe 表示，兩家公司在各種電容器，例如聚合物電容器、鉭電容器和電解電容器等產品上具有互補優勢，合併後將在全球將擁有 42 個製造工廠和 14 個專門的研發中心。

收購交易重點：

收購價為 18 億美元，包含淨債務認列。

國巨以每股收購價 27.2 美元來看，收購價較最近 30 個交易日的成交量加權平均價 (VWAP) 溢價 26%，較其過去 90 個交易日的 VWAP 溢價 37%。

擬透過現金和融資相結合的方式，為收購交易提供資金。

收購時程待雙方董事會通過，並符合相關法規批准後，預計將於 2020 年下半年完成，屆時 Kemet 將成為國巨的全資子公司。

公司展望

Kemet 執行長 William Lowe 於財報中表示，本季陶瓷電容 (MLCC) 產品線銷售依舊強勁，由於汽車產業顯著放緩，為銷售施加下行壓力，該公司期望能在剩餘財年調整分銷渠道的庫存水平。

Kemet 預計，2019 年第三季營收將較第二季下滑 8.0% 至 13.0%，而隨著公司將業務轉向高利潤產品，預計下一季 non GAAP 毛利率將維持在 30.0% 至 32.5% 的歷史高位。