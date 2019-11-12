台積電Q3每股配息2.5元 明年3/19除息

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (12) 日召開董事會，通過多項議案，核准今年第 3 季每股配 2.5 元現金股利，預計明年 3 月 19 日除息；並通過將在日本設立 100% 持股子公司，擴充設計服務中心，為客戶提供工程支援服務。

台積電今年股東會通過，每季董事會將核准通過分季分配現金股利，今年第 1 季每股已配息 2 元，第 2 季配息 2.5 元，將於 12 月 19 日除息，董事會今日通過，第 3 季每股將配息 2.5 元，維持上季配息水準。台積電先前也多次強調，明年起每年現金股利，將在 10 元以上。

台積電表示，第 3 季配息基準日為明年 3 月 25 日，將於 3 月 19 日除息，依公司法規定，在公司決定分派股息之基準日前 5 日內，即明年 3 月 21 日至 3 月 25 日止，停止普通股股票過戶，並在 2020 年 4 月 16 日發放股利，美國紐約證券交易所上市的美國存託憑證，除息交易日也為 3 月 19 日， 與普通股一致。

台積電也核准資本預算案新台幣 1998.745 億元，其中包括興建廠房及廠務設施工程，建置與升級先進製程產能，建置特殊製程產能，及明年第 1 季研發資本預算與經常性資本預算。台積電並核准資本預算新台幣 32.47 億元，用於支應明年上半年資本化租賃資產。

除配息與資本預算案外，台積電董事會也通過，核准於日本投資設立 100% 持股子公司，以擴充設計服務中心，為客戶提供工程支援服務，目前台積電僅在台灣、美國與中國設有設計服務中心，未來日本子公司將成為台積電在全球第 4 個設計服務中心。

台積電董事會也通過，核准任命翁銘莉女士擔任會計主管，自今年 11 月 13 日起生效。