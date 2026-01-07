鉅亨網編輯林羿君 2026-01-07 11:02

華爾街紛紛追價！小摩調升台積電目標價至2100元、毛利率達60%。(圖:shutterstock)

包括高盛 (GS-US) 與麥格理在內，今年初以來至少有 6 家券商，調升在台股上市的台積電目標價。摩根大通 (JPM-US) 在 7 日的報告中，以預期營收將強勁成長、獲利能力提升為由，將其目標價調高 24% 至新台幣 2,100 元。

摩根大通分析師 Gokul Hariharan 在報告中指出，「我們預期 2026 年將是台積電另一個強勁成長的年度，主要受惠於市場對公司最先進製程技術需求擴大，以及價格上調。毛利率也可望進一步走高，達到 60% 至 70% 區間的下緣。」

台積電股價在 2026 年至今已上漲 8%，此前三年內已飆漲逾兩倍，歸因於投資人對其作為 AI 熱潮關鍵全球推動者之一的強勁需求。這波漲勢也帶動台灣加權股價指數不斷刷寫新高，台積電在該指數中的權重接近 45%。

台積電預計將於下週公布第四季財報。根據彭博調查的分析師預估，該季營收年增 18%，營業利益率可望提升至逾 50%，創下 3 年來新高。