台積電股利明日入帳 台股3萬點再添1296億元活水
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 將在明 (8) 日發放股利，每股配發現金股利 5 元，為今年首次股息入帳，預計將總共發出 1,296.66 億元，在台股處於 3 萬點高檔之際，可望再為台股注入一股資金活水。
儘管台股近期屢創新高，外資也多出具調高目標價報告，但卻持續站賣方，自今年以來天天賣超、已連賣 4 日，今日再度大賣 2.68 萬張，共提款 448.76 億元，累計 4 天調節 744.31 億元，成為台積電上漲的潛在壓力。
台積電將在本周五公布去年 12 月營收，法人預估，台積電 12 月營收估較前月下滑，約在 3300 億元左右，第四季營收約 1 兆元，可望略優於第三季表現，全年將達 3.8 兆元，續創歷史新高。
展望後市，法人看好，台積電將持續受惠 AI 浪潮，加上先進製程與先進封裝兩大優勢加持，產能供不應求，為因應客戶訂單，正積極在台、美兩地加速擴產，將帶動今年營收維持高成長，市場也關注台積電下周四的法說會。
