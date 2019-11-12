〈永豐金法說〉前3季獲利創5年同期新高 下一站進軍東南亞

永豐金控 (2890-TW) 今 (12) 日召開 2019 年第三季法說會，總經理朱士廷表示，今年前三季累計稅後純益 95.5 億元，較去年同期成長 20.5%，每股純益 0.85 元，前三季獲利不僅創下 2014 年以來歷年同期新高，也已經超越去 (2018) 年全年；年化 ROE(股東權益報酬率) 8.87%，每股淨值 12.94 元。海外布局方面，朱士廷表示，成都分行開業後，中國佈局宣告完整，接下來將前進東南亞申設分行。

永豐金控前三季累計淨收益 278.5 億元，較去年同期成長 11.0%，其中，利息淨收益 118.3 億元，手續費淨收益 84.7 億元，較去年同期成長 5.7%，朱士廷表示，子公司銀行及證券財富管理手續費收入皆較去年出現雙位數成長，核心收益持續成長，為金控獲利表現亮眼的主因之一。

永豐銀行前三季累計稅後純益 79.3 億元，較去年同期成長 2.5%，獲利與金控同步創下 2014 年來歷年同期新高。永豐銀行總經理莊銘福表示，前三季核心收益中的手續費淨收益持續維持大幅成長的動能，金額 50.9 億元，較去年同期成長 18.9%，主要受惠於財富管理及放款手續費收入分別成長 18.0% 與 54.2%。此外，第三季存款與放款亦迅速成長，季底總存款較去年同期成長 20.0%，總放款較去年同期成長 16.0%，皆出現雙位數的大幅成長。

永豐金證券前三季累計稅後純益 14.0 億元，較去年同期大幅成長 141.7%，獲利創下 10 年來的同期新高。永豐金證券總經理江偉源表示，第三季複委託手續費收入顯著成長，帶動整體手續費淨收益達 12.9 億元，較上季成長 11.9%。永豐金證券今年在財管信託業務，再繼續出現爆發性成長，以 35.4 億元的增加規模，在開辦財管信託業務的 11 家券商中，拿下今年前三季的成長王。

談到海外布局，莊銘福表示，永豐銀行 (中國) 南京子行自 2014 年起開業後，陸續設立上海、廣州、成都等 3 家分行，提供客戶貿易融資及各項金流服務，除了滿足長三角、珠三角企業運營需求外，成都分行開業後，等於進一步開拓中西部，中國佈局宣告完整，接下來將前進東南亞申設分行。

此外，繼去年獲標準普爾（S&P Global）及中華信評 (Taiwan Ratings) 調升信用評等後，永豐金控及子公司今年 9 月再獲惠譽調升信用評等。惠譽的評等報告指出，永豐金與永豐銀行在風險管理與經營策略上高度整合。永豐銀行發行人違約評等與個別實力評等的調升反映其近年來提升的市場地位，與減緩的風險偏好 - 尤其在中國相關策略方面。惠譽也認為，永豐銀行在競爭激烈的台灣銀行業中提升的市場地位頗具意義，同時亦反映該行經營階層的調整已改善先前公司治理問題。