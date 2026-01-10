鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-10 11:34

台股短線大漲且頻頻刷新歷史高點後，周五出現小幅回檔，指數收在 30288.96 點，依舊站穩 3 萬點大關之上，本周累計漲幅 3.2%，上市股票總市值達 98.69 兆元。蛇年封關進入倒數一個月，市場聚焦台積電法說會與先進製程進展，法人指出，統計 15 年來，1、2 月向來是漲勢最強的月份，在 AI 與 HPC 晶片強勁需求帶動下，2 奈米量產與 A16 新製程將成為成長核心，搭配法人資金歸隊與「黃仁勳兆元宴」利多題材，元月行情與紅包效應值得期待。

法人：統計台股15年來1、2月漲勢最猛 台積電法說替紅包行情加溫。(鉅亨網資料照)

PGIM 保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓龍頭大廠 15 日將舉辦法說會，市場樂觀預期，且 2 奈米級製程已於 2025 年第四季如期進入量產階段，成為晶圓龍頭大廠首度導入環繞式閘極 (GAA) 奈米片電晶體之先進節點，預計今年下半年將推出效能強化版 N2P，以及導入 Super Power Rail(SPR) 背面供電的 A16 製程，鎖定高功耗密度、複雜供電需求的 AI 與 HPC 晶片。

市場預估在 2、3、5 奈米製程量產與產能持續滿載之下，2024 年至 2029 年晶圓龍頭大廠 AI 相關收入年的複合成長率預估將達 60% 之多。

郭明玉表示，看好 AI 驅動半導體與記憶體需求爆發，全球市場規模逼近 1 兆美元，年增幅達 26.3%，其中記憶體半導體是主要成長動力，帶動晶圓龍頭大廠先進製程擴產、台廠科技供應鏈企業獲利強勁，未來估值擴張空間看升。

隨著指數站上 3 萬點大關，且蛇年封關正式進入倒數一個月，市場期待能有個豐厚的紅包行情，郭明玉分析，統計 15 年來各月份台股表現，以 1、2 月為台股漲勢最強勁的兩個月份，平均約有 2% 的中位數漲幅，且在聖誕與新年假期後法人資金歸隊，外資流動更為正面，搭配月底黃仁勳來台兆元宴等利多題材，有利延續 2026 年以來的多頭氣勢。