5G需求來勢洶洶 外資續喊買台積電 紛紛上調目標價

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會報佳音，大舉調升今年資本支出，並看好 5G 需求推升下，5 奈米、7 奈米製程需求強勁，明年營收可望年增 15%，外資紛紛喊買，並上調目標價，最高價仍是之前的 364 元。

美系外資認為，台積電 EUV 技術已成熟、進入量產階段，且輸出功率已大於 250 瓦，持續拉大與競爭對手的競爭差距，續喊買台積電，目標價維持 364 元。

另一家美系外資則指出，台積電大幅調升資本支出，可見 5 奈米需求動能強勁，明年營收年增幅上看 15%，加上 7 奈米生產已達經濟規模，毛利率有機會維持 50% 水準，看好未來 2 年營運，上調目標價至 322 元。

日系外資認為，明年至 2021 年，半導體產業將步入 5G 驅動的需求上升循環，可望與 2013 至 2014 年時，智慧型手機驅動的半導體需求軌跡相似，且台積電在 2010 至 2011 年，大幅調升資本支出的營收占比，由先前的 3 成大增至 4 成，在資本支出投入效益帶動下，2012 年起迎來智慧型手機需求產業榮景。

日系外資看好，2020 年將是台積電強勁成長的一年，受惠 5G 發展，5 奈米、7 奈米產能需求強勁，加上半導體業經過近一年疲弱市況，將重回復甦軌道，雖然台積電未調整每年營收成長 5-10% 的目標，但看好明年營收可望年增 15%，上調目標價至 340 元。

台積電估第 4 季營收將達 102-103 億美元，季增約 8.5-9.6%，毛利率上看 50%，且全年新台幣營收可望年增 3.2-3.5%，優於晶圓代工平均值，並大幅上調資本支出 4 成。

台積電股價今日也表現疲弱，早盤開低後，一度翻紅，隨後賣壓出籠，股價紅翻黑，最低下探至 291 元，跌幅 0.85%。