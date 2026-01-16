鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-16 19:47

台股今 (16) 日受惠於台積電 (2330-TW) 法說會報嘉，加上台美關稅定案調降 至 15%，並拿下 232 條款半導體最惠待遇，激勵指數開盤後上演慶祝戲碼，開高走高，終場上揚 598.12 點或 1.94%，周 K 連收 4 紅，不僅收 31,408 點創收盤新高，量能更放大至 8,514.52 億創史上次高。今日外資買超台股達 399.16 億元，聯電 (2303-TW) 獲買超逾 7.7 萬張受外資青睞，成為當日買超王，也回補台積電由連 10 賣轉買近萬張。

觀察三大法人今日在集中市場操作，外資今日買超台股 399.16 億元；自營商買超 50.55 億元；投信賣超 80.66 億元、連 9 賣，合計三大法人共買超 369.04 億元。

‌



外資今日操作上，買超排行榜上，看好聯電強攻車用市場，買超 7.72 萬張居冠，買友達 4.22 萬張居次，買超南亞 3.77 萬張；看好金融股，大買台新新光金 3.41 萬張、買台塑近 2 萬張，凱基金 1.51 萬張、國泰金 1.36 萬張，其下依序為廣達 1.17 萬張、國巨 * 1.03 萬張。

外資賣超部分，大砍華新 6.21 萬張最多，賣金寶近 2 萬張居第二位、第三為燿華賣 1.6 萬張、其後依序為貨櫃股長榮、陽明近 1 萬張，長興賣 1 萬張、兆赫 1 萬張，賣神達 8,260 張、中鋼 7,664 張，國碩 7,105 張。

投信買超部分，前 10 名買超多為 PCB、玻纖布廠商，大買欣興 5,935 張最多、買台玻 3,725 張，長興 2,962 張，南亞 2,748 張，其下依序是玉山金買 2,486 張、買南電 2,013 張、臻鼎 - KY 為 1,625 張、永豐金買 1,470 張、強茂買 1,228 張、華通買 1,007 張。

投信賣超部位，投信連 2 賣超鴻海居冠，第二為聯電賣 6,323 張與外資遭座銅像，第三為富邦金賣 5,724 張、仁寶賣 5,553 張、長榮航賣 4,225 張、國泰金賣 4,100 張、華航賣 3,715 張，其下依序台新新光金賣 3,441、和碩賣 2,310 張、中信金賣 1,915 張。

法人表示，隨著 AI 熱潮持續擴張，也帶動全球科技產業迎來結構性升級，支撐全球股市屢創新高，台股今日改寫歷史新高點，目前站穩在所有均線之上，短中長期均線呈現多頭排列，在多方架構明確，仍有高點可以期待。