〈觀察〉台美協定下的半導體角力 關鍵不在外移 而是在不可取代性

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-16 18:53

隨著台美貿易協定正式出爐，台灣成為全球首個半導體與相關衍生品關稅最優惠待遇的國家，但同時台灣企業也擬擴大投資 2500 億美元的額度，讓外界擔憂產業鏈外移，業界認為，若單以台廠動作就評斷為產業鏈外移過於簡化，實際上是台灣要站穩領先地位，必須在整體不可控的大環境中，維持不可被取代的環節才是關鍵，也就是先進製程與先進封裝領先的技術。

台積電。(鉅亨網資料照)

從美國政策角度來看，AI 並非單一產業，而是攸關國安、軍事、經濟與全球影響力的核心工具。美國政府的目標是要確保下一個世代的全球主導權掌握在美國手裡，避免最先進技術流向政治對手。

‌



業界評估，美國追求的是「控制權」而非「全面自製」，目前 AI 產業鏈高度集中在美國，從最接近的消費者的軟體、模型、系統架構到晶片設計，皆高度仰賴美國廠商，唯有製造中的半導體以台積電為主，因此美國率先要求台積電前往美國，希望美國在先進製程也有一定程度的在地生產能力，以確保供應安全。

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 今日更直言，美國目標是把台灣整個供應鏈與產能的 40% 轉移到美國美國本土，也就是台灣剩下 60%。經濟部長龔明鑫也預期，到了 2036 年，5 奈米以下的先進製程產能，台灣仍可維持 80% 的比例、美國則為 20%。

業界認為，台灣先進製程產能不論是 60% 或是 80%，都仍佔據主導地位，台積電仍是全球先進製程的技術與量產核心，且在美國軟硬兼施以及就近服務市場的前提下，台積電擴大布局美國原先就是必經之路、甚至可以說是必要之惡。

業界認為，只要最先進製程持續在台灣開發並且量產，並跟先進封裝緊密綁定，就會是道難以跨越的技術門檻，美國廠的角色比較像是分散風險與滿足美國當地客戶需求，而非取代台灣本地供應鏈。

若拉長時間點來看，台灣也擔憂長期產業定位的變化，也就是在 AI 成為國力核心後，是否會從供應鏈的「核心位置」逐漸被邊緣化。

從產業現實面來看，台美雙方本身就是「不對等」的關係。美國以全球大國自居，掌握對全球貿易市場的主宰權，包括 AI 需求、市場、資金與系統都緊握在美國手裡，而台灣僅掌握製程技術、量產穩定度等工程經驗。這兩者短期內無法互換，美國即使複製產能，也難以在短時間內複製台灣累積數十年的量產學習曲線。