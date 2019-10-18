中小企業加速投資再添2家14億元 逾60家排隊待審中

投資台灣事務所今 (18) 日核准中台資源科技及利一欣油品 2 家中小企業，投資逾 14 億元擴廠，可望創造 118 個本國就業機會。中小企業加速投資方案 7 月上路以來，已通過 38 家，總投資額超過 238 億元，目前仍有 60 多家排隊待審。

經濟部表示，中台資源是台灣首家將含汞廢棄物與廢照明光源點垃圾成金、賦予新生的回收處理廠，設立至今已處理約 4.2 萬公噸含汞廢棄物，避免汞污染環境，並提煉約 7.5 公噸的汞產品，提供國內外循環使用，大量減少汞的進口需求。

中台資源主要服務國內積體電路、光電面板、印刷電路板、電子零組件等高科技大廠，合約廠商達 330 家以上，成為產業界綠色供應鏈最佳夥伴。

中台資源規劃投資約 9 億元機器設備項目，於桃園巿成立「綠能循環經濟創新研發中心」，新增 100 名本國員工，引進國外最新設備，提升廢棄物再生化比例，實現回收資源經濟價值極大化。

經濟部指出，另一家利一欣油品專門進口低灰低硫符合台灣環保法規的煤炭，是目前現貨市場中，唯一獲得瑞士礦業巨擘暨全球最大商品交易商嘉能可（Glencore）認可的合作夥伴，名符其實的「黑」手起家。

利一欣油品擬在彰濱工業區線西區投資逾 4 億元，新增 18 名本國員工興建室內自動智慧化倉儲，除了透過日本小松 KOMTRAX app 遠端監控技術來管理重型機具設備，提升機具產能，降低人力成本，同時導入智慧辨識、雲端管理平台、車隊 GPS 監控等系統，以提高作業效率，可有效降低環境汙染及廢水排放。

經濟部表示，中台資源及利一欣油品 2 家中小企業，將投資逾 14 億元擴廠，引進新設備，可望創造 118 個本國就業機會。截至目前，累計投資金額超過 238 億元，仍有 60 多家排隊待審。