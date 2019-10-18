盤前財經大事搶先讀2019年10月18日

今日操盤前瞻

美國 9 月領先指標

日本 9 月 CPI

中國第 3 季 GDP

新股掛牌：美達科技

股東會：翔宇

路透調查：中國 Q3 GDP 恐下探 6% 面臨近 30 年最低水平

隨著今 (18) 日 即將公布中國第三季 GDP，《路透社》報導，經濟學家認為在美中貿易衝突升級以及國內需求持續減弱下，中國經濟增長已放緩至接近 1990 年以來最低水平，而且放緩情況正在加深。閱讀全文...

一文看懂：英國脫歐新協議究竟談成了什麼？

歐盟與英國政府週四 (17 日) 達成脫歐協議，並於會後發布修訂後共同聲明，分別就貿易協定、關稅、服務及投資、金融、資本與跨區域流動以及公平競爭等面向，就雙方達成共識部分進行說明。閱讀全文...

〈台積電法說〉Q4 營收估增逾 8% 將再寫新猷 毛利率挑戰 50%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (18) 日召開法說會，財務長黃仁昭預估，第 4 季營收估達 102 至 103 億美元，季增約 8.5-9.6%，中位數為 9 %，毛利率估 48-50%，營益率 37-39%，雙率均較第 3 季成長，受惠 7 奈米製程順利推進，雙率第 4 季穩朝長期目標毛利率 50%、營益率 39% 邁進。閱讀全文...

〈鴻海強化光學布局〉鴻騰斥 17 億元收購康達智特別股 強化手機、車用鏡頭布局

鴻海 (2317-TW) 集團扎根鏡頭關鍵零組件核心技術，昨 (17) 日公告，旗下鴻騰精密 (FIT) 將斥資 59 億日圓 (約新台幣 17 億元)，向同集團的夏普 (Sharp)，收購康達智 (Kantatsu) 特別股，收購後，鴻騰對康達智持股比重來到 28.36%，將有助擴大在手機及車載鏡頭，及高階光學產品的市占率。閱讀全文...

〈潤寅詐貸案開罰〉金管會提四大措施 強化應收帳款授信

老牌貿易商潤寅今年爆發詐貸案，金管會昨 (17) 日對缺失銀行開罰之餘，還督導銀行公會就本案經驗提出制度面的四大措施，讓銀行業可以遵循辦理，也希望藉此強化應收帳款授信作業以記取教訓。閱讀全文...

