彭博：WeWork寧選摩根大通、也不要軟銀的援救

根據《彭博社》週二 (15 日) 報導，共享辦公室服務的全球業界龍頭 WeWork 表示，比起公司經營權將受到影響的日本軟銀集團 SBG(9984-JP) 紓困方案，他們寧可選擇由摩根大通所主導的約 50 億美元資金調度案。

彭博社在報導中提到，目前 WeWork 與摩根大通談判中的方案，在其中至少包含了 20 億美元的無擔保公司債，而其票面利率為 15%。

熟知內情的消息人士，則是在 13 日時向《路透社》透露，軟銀集團已經研擬出了一套，將可掌握「We Company」公司經營權的出資案。而 We Company 則是負責 WeWork 營運的公司。

軟銀孫正義。(資料照片) (圖片：AFP)

彭博資訊的分析師 Arnold Kakuda 在上週的一份報告中表示「即使債券收益超過 10%，但是在面對種種燒錢業務，應該也難以獲得青睞」。

根據先前路透社的報導，銀行團當初所訂下的條件是，WeWork 若順利的在 IPO 籌得 30 億美元，就準備給予 WeWork 約 60 億美元的融資額。當時摩根大通方面未對此作出評論，而隨著 WeWork 在 9 月撤回 IPO 上市案後，也跟著錯失了這個可能的大好機會。

路透社自今年 10 月起，就報導了 WeWork 在 9 月撤回 IPO 上市案後，爲了資金方面的調度，持續的與摩根大通進行接觸。

不過軟銀集團 SBG、WeWork、摩根大通在面對路透社發表評論的要求時，則都未表示意見。

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