Wework缺錢火燒眉毛 軟銀擬再注資並拿下掌控權

共享辦公空間租賃新創公司 WeWork 中止 IPO 後資金吃緊，最快下個月資金就會燒光，目前正積極尋求兩大方案解決財務問題，除了由第一大股東的日本軟銀 (Soft Bank) 透過融資方案取得 WeWork 控制權外，另一方面，WeWork 董事會也打算經由摩根大通安排，準備舉債數十億美元。

《華爾街日報》報導，軟銀提供的融資方案，計劃以入股及買債投入數十億美元資金取得 WeWork 的股權，並將創辦人 Adem Neumann 已被削的投票權轉軟銀，使軟銀在扭轉 WeWork 業務上具有更大的掌控權。

Neumann 目前為 WeWork 最大股東，持股約 1.15 億股。Neumann 上個月宣布辭去執行長職位，投票權也從 10：1 減少到 3：1，意味著將不再擁有多數投票控制權。

軟銀年初以估值 470 億美元向 WeWork 投資 20 億美元，目前持股比重約為三分之一。

除了軟銀提出金融方案之外，WeWork 董事會另也經由摩根大通安排，準備舉債數十億美元。據了解，摩根大通現正在密集與投資人開會商討如何參與融資。

《華爾街日報》報導指出，目前 WeWork 的金援案會採用軟銀注資案還是舉債案，仍未確定，也有可能兩案雙管齊下來取得資金挹注。