鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-25 09:00

全球醫療巨頭 Medline(MDLN-US) 日前正式登陸那斯達克，以 540 億美元市值刷新 2025 年全球 IPO 紀錄，成為美股年內最大規模新股。

Medline 是家擁有 58 年歷史的醫療產品供應商，憑藉涵蓋外科手術服、防護裝備、康復器材等全品類的供應鏈能力，在疫情後醫療需求激增的背景下完成資本躍遷，更讓背後的私募股權巨頭黑石 (BX-US) 、凱雷與 Hellman & Friedman 收穫超百億級帳面回報。

Medline 的故事始於 1910 年芝加哥的縫紉工作坊，創辦人 A.L. Mills 的後代吉姆與約翰兩兄弟於 1966 年正式創立公司，初期以病號服、床單等產品起步，首年營收即突破百萬美元。

經過數十年深耕，Medline 逐步發展為在全球 100 多個國家開展業務的醫療綜合服務商，產品涵蓋從基礎耗材到高階設備的全鏈條。

2020 年新冠疫情爆發後，Medline 因快速回應醫療物資需求，當年銷售額年增 25.9% 至 175 億美元，一舉奠定產業地位。

隔年，由黑石聯合凱雷、Hellman & Friedman 組成的財團以槓桿收購方式從 Mills 家族手中購入 Medline 近 8 成股權，交易估值未公開但市場推測超百億。

此後四年，上述私募團隊推動公司加速擴張，透過併購完善產品線，引進職業經理人替代家族管理，並藉助疫情紅利實現營收持續成長。

招股書顯示，去年公司營收達 255 億美元，較收購前成長近 50%，今年前三季淨利 9.77 億美元，獲利能力顯著提升。

此次 IPO 成為私募股權退出的高光時刻。Medline 以每股 29 美元發行 2.16 億股，募資總額 62.64 億美元，獲得超 10 倍超額認購，基石投資者包括新加坡主權基金 GIC 等機構。

Medline 上市首日股價暴漲 41%，市值突破 540 億美元，以此計算，黑石等私募財團所持股份價值均超百億美元，較四年前投入的約 170 億美元成本達到數倍增值。此外，Medline 也承諾將上市相關稅收優惠的 90% 分配給原股東，預計額外支付超 31 億美元現金。

黑石的退出策略早已佈置。最新揭露的監管文件顯示其關聯實體已賣出 1346 萬股，套現 3.82 億美元，開啟獲利了結。

事實上，今年第三季已成為黑石的「IPO 豐收季」。除 Medline 外，旗下西班牙博彩公司 Cirsa、印度房地產信託 Knowledge Realty Trust 及特種建築商 Legence 相繼上市，合計貢獻超 120 億美元市值。

黑石高層透露，若後續冷凍設備巨頭 Copeland 等項目順利推進，2025 年有望成為該私募股權史上 IPO 規模最大年份。

分析師指出，Medline 的成功不僅印證了醫療健康賽道的長期價值，更凸顯其透過產業整合與資本運作重塑傳統企業的能力。