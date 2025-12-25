鉅亨網編譯陳韋廷
全球醫療巨頭 Medline(MDLN-US) 日前正式登陸那斯達克，以 540 億美元市值刷新 2025 年全球 IPO 紀錄，成為美股年內最大規模新股。
Medline 是家擁有 58 年歷史的醫療產品供應商，憑藉涵蓋外科手術服、防護裝備、康復器材等全品類的供應鏈能力，在疫情後醫療需求激增的背景下完成資本躍遷，更讓背後的私募股權巨頭黑石 (BX-US) 、凱雷與 Hellman & Friedman 收穫超百億級帳面回報。
Medline 的故事始於 1910 年芝加哥的縫紉工作坊，創辦人 A.L. Mills 的後代吉姆與約翰兩兄弟於 1966 年正式創立公司，初期以病號服、床單等產品起步，首年營收即突破百萬美元。
經過數十年深耕，Medline 逐步發展為在全球 100 多個國家開展業務的醫療綜合服務商，產品涵蓋從基礎耗材到高階設備的全鏈條。
2020 年新冠疫情爆發後，Medline 因快速回應醫療物資需求，當年銷售額年增 25.9% 至 175 億美元，一舉奠定產業地位。
隔年，由黑石聯合凱雷、Hellman & Friedman 組成的財團以槓桿收購方式從 Mills 家族手中購入 Medline 近 8 成股權，交易估值未公開但市場推測超百億。
此後四年，上述私募團隊推動公司加速擴張，透過併購完善產品線，引進職業經理人替代家族管理，並藉助疫情紅利實現營收持續成長。
招股書顯示，去年公司營收達 255 億美元，較收購前成長近 50%，今年前三季淨利 9.77 億美元，獲利能力顯著提升。
此次 IPO 成為私募股權退出的高光時刻。Medline 以每股 29 美元發行 2.16 億股，募資總額 62.64 億美元，獲得超 10 倍超額認購，基石投資者包括新加坡主權基金 GIC 等機構。
Medline 上市首日股價暴漲 41%，市值突破 540 億美元，以此計算，黑石等私募財團所持股份價值均超百億美元，較四年前投入的約 170 億美元成本達到數倍增值。此外，Medline 也承諾將上市相關稅收優惠的 90% 分配給原股東，預計額外支付超 31 億美元現金。
黑石的退出策略早已佈置。最新揭露的監管文件顯示其關聯實體已賣出 1346 萬股，套現 3.82 億美元，開啟獲利了結。
事實上，今年第三季已成為黑石的「IPO 豐收季」。除 Medline 外，旗下西班牙博彩公司 Cirsa、印度房地產信託 Knowledge Realty Trust 及特種建築商 Legence 相繼上市，合計貢獻超 120 億美元市值。
黑石高層透露，若後續冷凍設備巨頭 Copeland 等項目順利推進，2025 年有望成為該私募股權史上 IPO 規模最大年份。
分析師指出，Medline 的成功不僅印證了醫療健康賽道的長期價值，更凸顯其透過產業整合與資本運作重塑傳統企業的能力。
隨著全球 IPO 市場回暖，一場由重量級私募股權業者主導的資產證券化浪潮正在上演。
