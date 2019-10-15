〈財報〉高盛第三季財報表現不如預期 早盤股價下跌

高盛 (Goldman Sachs)(GS-US) 於週二 (15 日) 盤前公佈了第三季財報。由於財報表現低於華爾街預期，高盛在早盤交易中下跌了近 1.3%。

高盛股價走勢 (圖片：谷歌)

以下是財報關鍵數據：

營收：83.2 億美元，略高於分析師預期的 83.1 億美元，年減 6%

淨利：17.9 億美元，低於去年同期的 24.5 億美元

EPS：4.79 美元，低於分析師預期的 4.81 美元，也低於去年同期的 6.28 美元

從各部門上來看:

投資銀行業務營收： 16.9 億美元，低於預期的 17.1 億美元，年減 15%

機構客戶服務營收：32.9 億美元，超出預期的 31.9 億美元，年增 6%

股票營收：18.8 億美元，超出市場預期的 17.9 億美元，年增 5%

貨幣和大宗商品 (FICC) 營收：14.1 億美元，高於預期的 13.7 億美元，年增 8%

高盛股價在截至週一 (14 日) 的過去三個月中下跌了 2.7%，而道瓊斯工業平均指數下跌了 2.1%，跌幅是超越了大盤。

高盛執行長 David Solomon 財報發布會中表示：「我們在第三季的業績反映了我們全球客戶特許經營權的潛在實力，以及在混合運營環境下產生可靠業績的能力。我們將繼續執行我們的戰略重點，包括在現有和新業務中投資更重要的成長機會。」

自 2018 年 10 月接手以來，Solomon 的一項重要舉措，便是對銀行的運營進行大型的整頓，期間也引發了高盛幾位長期合作夥伴的離職。高盛執行長所羅門的目標是持續與小企業執行長建立合作關係，其盼這些企業能提振該集團的投資銀行業務營收。