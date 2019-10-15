股神不夠神 波克夏長期大股東拋售持股走人

波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US) 十多年來的大股東兼 Wedgewood Partners 投資長 David Rolfe 受夠了巴菲特 (Warren Buffett) 不理想的投資策略，拋售持股走人。

截至今年第二季底止，波克夏帳上現金已膨脹至 1200 億美元以上，再刷該公司紀錄新高，Rolfe 致信客戶，稱已經拋售巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司持股，因為他相當不滿該集團囤積大量現金，投資表現卻很黯淡，Rolfe 認為，巴菲特這位「奧瑪哈的先知」與旗下團隊在目前的牛市中，正頻頻錯過投資機會。

在 2009 年 3 月開始的當前牛市中，波克夏海瑟威股價表現落後 S&P 500，因為波克夏 A 股漲幅 323%，而同期大盤漲幅 334%。

K 線：波克夏 紫線：S&P500 圖片：investing.com

Rolfe 在最新三季的致投資人信中批評，波克夏早應該賣出爛番茄卡夫亨氏，之前嘗到甜頭的時候就應該獲利了結，要不然這場大牛市可以成為巴菲特和芒格 職業生涯中令人震驚的大亮點。

然而，巴菲特可能不會太心痛，因為 RiverPark/Wedgewood 基金持有波克夏 B 股 48000 股，只約等值 1000 萬美元。此外，Rolfe 在迄今牛市中的表現也不是最棒的，根據 Wedgewood Partners 網站公布的數據，Rolfe 旗下基金過去 10 年至今年第二季的年化報酬率 (扣除費用) 為 13.6%，跑輸同一時期 S&P 500 年化報酬率 14.7%。

巴菲特 2011 年第四季曾公布他持有 IBM 價值 107 億美元股權，但到 2018 年初期，他已經全數拋售該股權，但這段期間內 IBM 股價下跌了 20% 以上。

卡夫亨氏更令巴菲特栽了一個大跟頭，自 2018 年以來卡夫亨氏的股價掉了 2/3 之多。

Rolfe 挑明說，這些投資舉動讓股神不再股神。他還指出，波克夏在牛市之初就錯過 2 大投資機會，就是沒有大筆投資信用卡公司萬事達卡 (MA-US) 和 Visa (V-US)，錯過了這段期間萬事達卡 1800% 以上的漲幅，同期 Visa 上漲了超過 1300%，雖然現在波克夏已有這兩家公司的持股，但僅佔公司股票投資組合的一小部分。

「這兩檔本該是巴菲特的囊中物。」Rolfe 說。

巴菲特已屆 89 歲，孟格更是 95 歲高齡，該公司多年來均在尋覓合適的接班人，巴菲特曾在公司年度股東大會上表示，希望長期高層 Greg Abel 和 Ajit Jain 有朝一日與他和孟格一起登台回答問題，暗示著他們是接班人的人選。