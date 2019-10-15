Uber第三輪裁員大砍350人 波及最強搖錢樹Uber Eats

全球知名叫車服務公司 Uber (UBER-US) 週一 (14 日) 證實，已裁掉包括 Uber Eats 在內的多個團隊，總計約 350 人。

受此消息激勵，Uber (UBER-US) 週一股價一度漲逾 4%，收漲 3.22% 至每股 31.10 美元。

Uber 股價走勢圖。(圖片：investing)

為應對營收放緩壓力以及整頓財務情況，這是該公司今年第三度裁員，Uber 最強搖錢樹部門 Uber Eats 也受到波及。

此外，其他受影響部門包括：自動駕駛部門 (ATG)、與績效行銷與人力資源部門。

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 致函宣布：「像今天這樣的日子對我們所有人來說都是艱難的，行政領導團隊和我將盡所能確保，我們不需要或再度重演今天這樣的日子 (裁員)。」

Dara Khosrowshahi 提到：「所有人將透過新工作常態扮演好自己的角色，找出並消除重複的工作，堅持高績效標準，未達期望即時反映並採取行動，並消除隨著公司的成長而漸現的官僚作風。」

Dara Khosrowshahi 文末提到：「期許未來每一天 Uber 成為一家更好、更強大的公司，我們一如既往，明天也將全力以赴。」

FactSet 資料顯示，裁員人數約佔 Uber 員工總數的 1.5%，今年迄今，Uber 已在全球裁掉 1185 人。

Uber 7 月底裁掉其全球行銷人員的三分之一，該部門約 1200 人中有 400 人遭裁撤。Uber 9 月宣布再裁減產品與工程團隊 435 名員工。週一該公司已裁掉包括 Uber Eats 在內的多個團隊約 350 人。

Uber 早前預估，最強搖錢樹部門 Uber Eats 今年將在全球送餐打造 100 億美元的業務，高於去年估值 60 億美元，約佔 Uber 總營收的 7% 至 10%。

然近期業務快速擴張之下，外送傷亡車禍頻傳，台灣、美國、澳洲與阿根廷及西班牙都有事故傳出。