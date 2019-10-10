鮑爾Fed Listens會議：自動化恐造成就業市場的不平等

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (9 日) 在「Fed Listens」圓桌會議上討論就業市場狀況等議題時表示，在未來幾十年中，美國工作場所自動化 (automation) 水平的提高，可能加劇勞工就業市場的不平等。

鮑爾向與會的企業主與經濟學家拋出問題：「我們是否進入了許多工作都可以透過自動化來有效完成的階段？而這是否在至少幾十年內可能對勞動力市場帶來分配不均之問題？」

鮑爾進一步解答表示：「在這樣科技化的就業市場中，我們能夠掌握的部分，是令人們從自動化技術中受惠，若不這麼做，許多人會因為科技發展而被拋下。」

Fed 今年已組織了幾次「Fed Listens」圓桌會議，收集全國各地社區的民意。堪薩斯城 Fed 小組成員擔憂自動化將對勞動力市場造成不小的影響，並要求聯準會官員研究自動化，促使鮑爾做出回應。

在過去 30 年中，就業市場不平等現象急劇上升。根據聯準會的數據，10% 最高收入的美國家庭，擁有美國財富的 57%，高於三十年前的 47%。

鮑爾說道：「自動化影響就業市場發展的隱憂一直存在，甚至可以追溯至好幾年前，甚至在某些時期技術擾亂勞工市場。」

鮑爾補充說：「但從好的方面來說，如果勞工能受益於自動化科技，那麼生產力將會提高，工資將會提高，每個人都可以受益。」

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