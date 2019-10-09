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美股早盤 - 樂見Fed擴表+靜待鮑爾Fed Listens圓桌會議 道瓊早盤反彈逾150點

樂見Fed擴表+靜待鮑爾Fed Listens圓桌會議 道瓊早盤反彈逾150點　(圖片：AFP)
樂見Fed擴表+靜待鮑爾Fed Listens圓桌會議 道瓊早盤反彈逾150點　(圖片：AFP)

在前一交易日下跌逾 300 點之後，週三 (9 日) 美股道瓊早盤反彈逾 150 點，市場對於聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表「很快擴張資產負債表」之言論持著正向看法，而雖然鮑爾強調本輪 Fed 擴張資產負債表並非 QE 量化寬鬆，但仍有不少經濟學家和交易員仍認為，鮑爾宣布的就是 QE4。

而在鮑爾宣布「很快擴張資產負債表」的同時，週三 (9 日) 美股市場仍高度預期 Fed 將於 10 月 30 日的利率會議再度降息一碼，機率達 82.8%，市場分析，雖然目前並非美國經濟衰退之時期，但美國經濟自高位放緩是鐵一般的事實，而 Fed 在此刻繼續降息和宣布擴表，估計有助於延長本波的美國經濟擴張。

鮑爾週三 (9 日) 也將出席主持「Fed Listens」圓桌會議，討論就業市場狀況等議題，市場正高度關注鮑爾談話。

Fed 資產負債表已在近期重新擴張　圖片：Fred
Fed 資產負債表已在近期重新擴張　圖片：Fred

週三 (9 日) 美股市場亦同步關注將於週四 (10 日)、週五 (11 日) 登場的第 13 輪美中貿易協商，此前《彭博社》週三 (9 日) 晚間引述了一位直接了解談判的官員表示，中國官員仍對與美國達成「有限的貿易協議」持開放態度，希望能藉此減少中國經濟遭受的損失。

《彭博社》引述該名要求匿名的官員指出，中國貿易協商代表團於達成全面協議、永久性結束美中貿易戰並不樂觀，但中方認為，只要美國總統川普 (Donald Trump) 不對中國進一步加徵關稅，其中包括分別於 10 月 15 日和 12 月 15 日生效的兩輪加徵關稅，那麼中國就願意接受一份「有限的貿易協議」。

而在這份「有限的貿易協議」中，該名官員表示，作為交換，中國將同意一些非核心讓步，例如再增加購買美國農產品，但中國在關鍵問題上不會做出讓步。

歐洲消息方面，據英國《泰晤士報》報導，歐盟準備就英國退歐協議作出一項「重大讓步」，願意提供北愛爾蘭議會一項機制，可在數年之後退出新的邊境保障 (backstop)，但是歐盟已對此項消息澄清否認，歐盟強調，北愛爾蘭仍是脫歐的主要問題。

另外英國《衛報》亦報導，歐盟有意把英國脫歐期限延長至 2020 年夏季，估計在下週的歐盟領導人峰會上，歐盟就會討論把脫歐期限延長，相信會延至明年 6 月，但該項消息亦並未獲得歐盟證實。

截至台北時間週三 (9 日) 22 時許：

  • 道瓊指數上漲 165.46 點或 +0.63%，暫報 26329.50 點
  • 那斯達克上漲 68.16 點或 +0.87%，暫報 7891.45 點
  • 標普 500 上漲 21.84 點或 +0.75%，暫報 2914.60 點
  • 費半上漲 26.30 點或 1.74%，暫報 1540.67 點
  • 台積電 ADR 上漲 0.88% 至每股 48.28 美元
  • 十年期美債殖利率上漲 1.46%  至殖利率 1.561%
  • 紐約輕原油上漲 0.87% 至每桶 53.02 美元
  • 布蘭特原油上漲 0.60% 至每桶 58.59 美元
  • 黃金上漲 0.65% 至每盎司 1513.65 美元
  • 美元指數下跌 0.10% 至 98.722 點
道瓊指數日線走勢圖　圖片：investing.com
道瓊指數日線走勢圖　圖片：investing.com

焦點個股：

1.Google (GOOGL-US)

Google 早盤上漲近 1%，市場傳出，Google 可能在下週的活動上，推出 5G 智慧型手機，Google 期待在蘋果 (AAPL-US) 進入市場之前搶攻 5G 手機市占率。

2. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤亦上漲接近 1%，知名蘋果分析師郭明錤在週三 (9 日) 發表研究報告預測，從今年第 4 季起，至明年第 4 季，蘋果將陸續推出新品，產品將包括 5G 版 iPhone、新版 iPad 與 MacBook 等。 

今日關鍵經濟數據：

  • 美國 8 月 JOLTS 職位空缺數報 705.1 萬人，預期為 725 萬人，前值為 721.7 萬人。
  • 美國 8 月批發銷售月增率報 0.2%，預期為 0.2%，前值為 0.3%。
藍：美國 JOLTS 職位空缺數 (萬人)　紅：美國美國 JOLTS 職位空缺數月增率　圖片：Zerohedge
藍：美國 JOLTS 職位空缺數 (萬人)　紅：美國美國 JOLTS 職位空缺數月增率　圖片：Zerohedge

華爾街分析：

針對 Fed 主席鮑爾週二 (8 日) 拋出的「很快擴張資產負債表」、但並非是 QE4 之言論，資產管理機構 Pension Partners 首席分析師 Michael Gayed 對此表示，Fed 當然不會直接稱之為 QE，因為現在並非經濟衰退時期，但不管 Fed 怎麼稱呼，最重要的是，這個結果都是 Fed 撒錢購買債券，以增加市場流動性，並使美國銀行業能夠自由放貸刺激經濟。

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