美股早盤 - 樂見Fed擴表+靜待鮑爾Fed Listens圓桌會議 道瓊早盤反彈逾150點

在前一交易日下跌逾 300 點之後，週三 (9 日) 美股道瓊早盤反彈逾 150 點，市場對於聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表「很快擴張資產負債表」之言論持著正向看法，而雖然鮑爾強調本輪 Fed 擴張資產負債表並非 QE 量化寬鬆，但仍有不少經濟學家和交易員仍認為，鮑爾宣布的就是 QE4。

而在鮑爾宣布「很快擴張資產負債表」的同時，週三 (9 日) 美股市場仍高度預期 Fed 將於 10 月 30 日的利率會議再度降息一碼，機率達 82.8%，市場分析，雖然目前並非美國經濟衰退之時期，但美國經濟自高位放緩是鐵一般的事實，而 Fed 在此刻繼續降息和宣布擴表，估計有助於延長本波的美國經濟擴張。

鮑爾週三 (9 日) 也將出席主持「Fed Listens」圓桌會議，討論就業市場狀況等議題，市場正高度關注鮑爾談話。

Fed 資產負債表已在近期重新擴張 圖片：Fred

週三 (9 日) 美股市場亦同步關注將於週四 (10 日)、週五 (11 日) 登場的第 13 輪美中貿易協商，此前《彭博社》週三 (9 日) 晚間引述了一位直接了解談判的官員表示，中國官員仍對與美國達成「有限的貿易協議」持開放態度，希望能藉此減少中國經濟遭受的損失。

《彭博社》引述該名要求匿名的官員指出，中國貿易協商代表團於達成全面協議、永久性結束美中貿易戰並不樂觀，但中方認為，只要美國總統川普 (Donald Trump) 不對中國進一步加徵關稅，其中包括分別於 10 月 15 日和 12 月 15 日生效的兩輪加徵關稅，那麼中國就願意接受一份「有限的貿易協議」。

而在這份「有限的貿易協議」中，該名官員表示，作為交換，中國將同意一些非核心讓步，例如再增加購買美國農產品，但中國在關鍵問題上不會做出讓步。

歐洲消息方面，據英國《泰晤士報》報導，歐盟準備就英國退歐協議作出一項「重大讓步」，願意提供北愛爾蘭議會一項機制，可在數年之後退出新的邊境保障 (backstop)，但是歐盟已對此項消息澄清否認，歐盟強調，北愛爾蘭仍是脫歐的主要問題。

另外英國《衛報》亦報導，歐盟有意把英國脫歐期限延長至 2020 年夏季，估計在下週的歐盟領導人峰會上，歐盟就會討論把脫歐期限延長，相信會延至明年 6 月，但該項消息亦並未獲得歐盟證實。

截至台北時間週三 (9 日) 22 時許：

道瓊指數上漲 165.46 點或 +0.63%，暫報 26329.50 點

那斯達克上漲 68.16 點或 +0.87%，暫報 7891.45 點

標普 500 上漲 21.84 點或 +0.75%，暫報 2914.60 點

費半上漲 26.30 點或 1.74%，暫報 1540.67 點

台積電 ADR 上漲 0.88% 至每股 48.28 美元

十年期美債殖利率上漲 1.46% 至殖利率 1.561%

紐約輕原油上漲 0.87% 至每桶 53.02 美元

布蘭特原油上漲 0.60% 至每桶 58.59 美元

黃金上漲 0.65% 至每盎司 1513.65 美元

美元指數下跌 0.10% 至 98.722 點

道瓊指數日線走勢圖 圖片：investing.com

焦點個股：

1.Google (GOOGL-US)

Google 早盤上漲近 1%，市場傳出，Google 可能在下週的活動上，推出 5G 智慧型手機，Google 期待在蘋果 (AAPL-US) 進入市場之前搶攻 5G 手機市占率。

2. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤亦上漲接近 1%，知名蘋果分析師郭明錤在週三 (9 日) 發表研究報告預測，從今年第 4 季起，至明年第 4 季，蘋果將陸續推出新品，產品將包括 5G 版 iPhone、新版 iPad 與 MacBook 等。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 JOLTS 職位空缺數報 705.1 萬人，預期為 725 萬人，前值為 721.7 萬人。

美國 8 月批發銷售月增率報 0.2%，預期為 0.2%，前值為 0.3%。

藍：美國 JOLTS 職位空缺數 (萬人) 紅：美國美國 JOLTS 職位空缺數月增率 圖片：Zerohedge

華爾街分析：

針對 Fed 主席鮑爾週二 (8 日) 拋出的「很快擴張資產負債表」、但並非是 QE4 之言論，資產管理機構 Pension Partners 首席分析師 Michael Gayed 對此表示，Fed 當然不會直接稱之為 QE，因為現在並非經濟衰退時期，但不管 Fed 怎麼稱呼，最重要的是，這個結果都是 Fed 撒錢購買債券，以增加市場流動性，並使美國銀行業能夠自由放貸刺激經濟。