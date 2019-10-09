QE 來了？鮑爾：Fed 將盡快擴大資產負債表

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (8 日) 表示，聯準會不久後將再次開始擴大其資產負債表，避免近期貨幣市場再次出現動盪，但他強調這不是量化寬鬆 (QE)。

鮑爾週二在美國商業經濟協會 (NABE) 的演說中表示：「我與我的同事將很快宣布提高貨幣供給的措施。」

鮑爾強調：「恢復資產負債表增長是出於準備金管理目的，絕不應該與金融危機後實施的大規模資產購買計劃相互混淆。無論是最近的技術問題，還是考慮購買美債以解決這些問題，都不應對貨幣政策的立場產生實質性影響。」

鮑爾澄清：「這不是量化寬鬆，絕對不是。」

聯準會歷年資產負債表變化。(圖片：zerohhedge)

關於貨幣政策方面，鮑爾重申美國經濟強勁，但容易受到英國脫歐或貿易政策衝擊。而聯準會一直致力於支持經濟復甦，但降息與否取決於經濟數據，而不是取決於預先設定的降息幅度。

富國銀行經濟學家 Mark Vitner ：「再次擴大資產負債表的決定，是一份盡可能明確的聲明，表明聯準會希望確保不會在不經意間引發衰退。」

2019 年迄今，聯準會已 2 度降息，聯邦資金利率的目標區間介於 1.75%-2%。預計本月底將聯準會降會進行第 3 度降息。根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，華爾街預期 10 月降息機率達 86%。